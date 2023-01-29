Танкісти з України прибули на навчання в Британію





Про це у Twitter написало міністерство оборони Великої Британії, повідомляє



"Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом з іншими країнами-партнерами, демонструючи міцність підтримки України на міжнародному рівні", – додали у відомстві.



15 січня Британія підтвердила плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90. Британія стала першою країною, яка погодилась відправити свою важку бронетехніку в Україну.



Заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк висловив сподівання, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії, де розпочнуть навчання на танках Challenger 2.Про це у Twitter написало міністерство оборони Великої Британії, повідомляє "Європейська правда" "Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом з іншими країнами-партнерами, демонструючи міцність підтримки України на міжнародному рівні", – додали у відомстві.15 січня Британія підтвердила плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90. Британія стала першою країною, яка погодилась відправити свою важку бронетехніку в Україну.Заступник міністра оборони Британіївисловив сподівання, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.

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