Танкісти з України прибули на навчання в Британію
Сьогодні, 15:04
Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії, де розпочнуть навчання на танках Challenger 2.
Про це у Twitter написало міністерство оборони Великої Британії, повідомляє "Європейська правда".
"Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом з іншими країнами-партнерами, демонструючи міцність підтримки України на міжнародному рівні", – додали у відомстві.
15 січня Британія підтвердила плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90. Британія стала першою країною, яка погодилась відправити свою важку бронетехніку в Україну.
Заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк висловив сподівання, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.
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Про це у Twitter написало міністерство оборони Великої Британії, повідомляє "Європейська правда".
"Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом з іншими країнами-партнерами, демонструючи міцність підтримки України на міжнародному рівні", – додали у відомстві.
15 січня Британія підтвердила плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90. Британія стала першою країною, яка погодилась відправити свою важку бронетехніку в Україну.
Заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк висловив сподівання, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.
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Танкісти з України прибули на навчання в Британію
Сьогодні, 15:04
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