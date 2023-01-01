Росія масовано обстріляла Херсон, багато загиблих та поранених, – ОВА
Сьогодні, 15:37
Росія сьогодні, 29 січня, масовано обстріляла Херсон.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
"Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих", - йдеться в повідомленні.
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що росіяни обстріляли обласну клінічну лікарню Херсона.
Сьогодні місцеві ЗМІ неодноразово повідомляли про вибухи в Херсоні, писали, що росіяни ведуть обстріл з РСЗВ.
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Про це повідомили у Херсонській ОВА.
"Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих", - йдеться в повідомленні.
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що росіяни обстріляли обласну клінічну лікарню Херсона.
Сьогодні місцеві ЗМІ неодноразово повідомляли про вибухи в Херсоні, писали, що росіяни ведуть обстріл з РСЗВ.
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