Росія масовано обстріляла Херсон, багато загиблих та поранених, – ОВА





Про це



"Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих", - йдеться в повідомленні.



У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що росіяни обстріляли обласну клінічну лікарню Херсона.



Сьогодні місцеві ЗМІ неодноразово повідомляли про вибухи в Херсоні, писали, що росіяни ведуть обстріл з РСЗВ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія сьогодні, 29 січня, масовано обстріляла Херсон.Про це повідомили у Херсонській ОВА."Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих", - йдеться в повідомленні.У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що росіяни обстріляли обласну клінічну лікарню Херсона.Сьогодні місцеві ЗМІ неодноразово повідомляли про вибухи в Херсоні, писали, що росіяни ведуть обстріл з РСЗВ.

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