ПЦУ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври, – Епіфаній

ПЦУ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври, – Епіфаній
Митрополит Епіфаній висловив переконання, що ПЦУ отримає довгостроковий договір на користування храмами Києво-Печерської лаври - Свято-Успенським собором та Трапезною церквою.

Про це Епіфаній розповів у інтерв'ю, пише LB.ua з посиланням на NV.

"Зараз ми отримали два разових дозволи на звершення богослужіння, тому що потрібно владнати ще юридичні нюанси, але я певний, що ми отримаємо також довгостроковий договір на користування двома храмами в Верхній Лаврі: Свято-Успенським собором та Трапезною церквою", - сказав Епіфаній.

Він зазначив, що ПЦУ пішла дипломатичним шляхом і запропонувала механізм разового дозволу, хоча до кінця ніхто не розумів, що його можна буде отримати вже на Різдво 7 січня.

"Ми мріяли, що будемо звершувати богослужіння на території Києво-Печерської Лаври, нашої древньої української святині. Ми цей процес розпочали ще раніше. Синодом в червні було прийняте рішення про реєстрацію юридичної особи в складі ПЦУ — Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври", - пояснив Епіфаній.

Він додав, що поки ПЦУ отримуватиме разові доступи та звершуватиме богослужіння тільки на великі свята, але з часом розраховує проводити їх щонеділі.

"З часом, коли буде сформовано наш монастир і до нас приєднається частина братії з Нижньої Лаври, ми тоді все впорядкуємо, налагодимо і тоді богослужіння буде звершуватися регулярно у центральному Успенському соборі кожної неділі, а вже на території Лаври богослужіння будуть звершуватися кожного дня. Це питання часу", - запевнив Епіфаній.

19 січня ПЦУ провела богослужіння в Києво-Печерській Лаврі з нагоди Хрещення.

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Теги: Лавра, Епіфаній, молитва
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