Україна є найбільш замінованою країною у світі, – Sky News





Як повідомляє британський телеканал Sky News, на даний момент у зв'язку з бойовими діями більше 40% територій України заміновано, пише



"Це навіть незрівнянно, я б сказала, з Сирією або Афганістаном. Це дійсно масштабно", - заявила представник неурядової організації Mines Advisory Group (MAG) Катерина Темплтон, зазначивши при цьому, що в Україні можна виявити протитанкові і протипіхотні міни, міни-пастки, міни-розтяжки, касетні боєприпаси, велику кількість снарядів, що не розірвалися.



За даними Mines Advisory Group, з 24 лютого 2022 року по 10 січня 2023-го в Україні від мін постраждали щонайменше 611 осіб. А з 2014 по 2020 рік було зафіксовано 1190 подібних інцидентів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку з повномасштабним російським вторгненням Україна стала найбільш замінованою країною у світі.Як повідомляє британський телеканал Sky News, на даний момент у зв'язку з бойовими діями більше 40% територій України заміновано, пише УНІАН "Це навіть незрівнянно, я б сказала, з Сирією або Афганістаном. Це дійсно масштабно", - заявила представник неурядової організації Mines Advisory Group (MAG) Катерина Темплтон, зазначивши при цьому, що в Україні можна виявити протитанкові і протипіхотні міни, міни-пастки, міни-розтяжки, касетні боєприпаси, велику кількість снарядів, що не розірвалися.За даними Mines Advisory Group, з 24 лютого 2022 року по 10 січня 2023-го в Україні від мін постраждали щонайменше 611 осіб. А з 2014 по 2020 рік було зафіксовано 1190 подібних інцидентів.

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