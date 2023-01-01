Україна є найбільш замінованою країною у світі, – Sky News
Сьогодні, 19:12
У зв'язку з повномасштабним російським вторгненням Україна стала найбільш замінованою країною у світі.
Як повідомляє британський телеканал Sky News, на даний момент у зв'язку з бойовими діями більше 40% територій України заміновано, пише УНІАН.
"Це навіть незрівнянно, я б сказала, з Сирією або Афганістаном. Це дійсно масштабно", - заявила представник неурядової організації Mines Advisory Group (MAG) Катерина Темплтон, зазначивши при цьому, що в Україні можна виявити протитанкові і протипіхотні міни, міни-пастки, міни-розтяжки, касетні боєприпаси, велику кількість снарядів, що не розірвалися.
За даними Mines Advisory Group, з 24 лютого 2022 року по 10 січня 2023-го в Україні від мін постраждали щонайменше 611 осіб. А з 2014 по 2020 рік було зафіксовано 1190 подібних інцидентів.
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Як повідомляє британський телеканал Sky News, на даний момент у зв'язку з бойовими діями більше 40% територій України заміновано, пише УНІАН.
"Це навіть незрівнянно, я б сказала, з Сирією або Афганістаном. Це дійсно масштабно", - заявила представник неурядової організації Mines Advisory Group (MAG) Катерина Темплтон, зазначивши при цьому, що в Україні можна виявити протитанкові і протипіхотні міни, міни-пастки, міни-розтяжки, касетні боєприпаси, велику кількість снарядів, що не розірвалися.
За даними Mines Advisory Group, з 24 лютого 2022 року по 10 січня 2023-го в Україні від мін постраждали щонайменше 611 осіб. А з 2014 по 2020 рік було зафіксовано 1190 подібних інцидентів.
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