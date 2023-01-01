Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 січня
У понеділок, 30 січня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень - невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах - ожеледиця.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Удень очікується сніг. Ввечері він повинен послабшати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер відомий український поет-шістдесятник Дмитро Павличко
Сьогодні, 20:32
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 січня
Сьогодні, 20:00
Україна є найбільш замінованою країною у світі, – Sky News
Сьогодні, 19:12
Фізична терапевтка з Херсона допомагає військовим на Волині
Сьогодні, 18:23
ПЦУ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври, – Епіфаній
Сьогодні, 17:38
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 січня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 січня
28 січень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 січня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 січня
27 січень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 січня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 січня
26 січень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 16 січня Погода у Луцьку на завтра, 16 січня
15 січень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер відомий український поет-шістдесятник Дмитро Павличко
Сьогодні, 20:32
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Україна є найбільш замінованою країною у світі, – Sky News
Сьогодні, 19:12
 0
Фізична терапевтка з Херсона допомагає військовим на Волині
Сьогодні, 18:23
 0
ПЦУ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври, – Епіфаній
Сьогодні, 17:38
 0
Медіа
відео
1/8