Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 січня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.



За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Удень очікується сніг. Ввечері він повинен послабшати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 30 січня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень - невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах - ожеледиця.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Удень очікується сніг. Ввечері він повинен послабшати.

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