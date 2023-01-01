Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 січня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 30 січня, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень - невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах - ожеледиця.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.
За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Удень очікується сніг. Ввечері він повинен послабшати.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.
За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Удень очікується сніг. Ввечері він повинен послабшати.
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