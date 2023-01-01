«Я – українець і я цим горджуся»: волинський композитор розповів про сталінські репресії, творчість та життя

Олександр Каліщук нині живе у Нововолинську.



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Коли навчався у дев’ятому класі Луківської школи, Олександр Каліщук брав участь у Молодіжній організації націоналістів. За це його арештували на 25 років та відправили на заслання в тайгу. Чоловік не мав права здобути вищу освіту та майже все життя прожив з клеймом "політв'язня". Каже: лише після здобуття Україною Незалежності у 1991 році відчув радість та свободу. Нині ж вболіває за перемогу України над тим самим окупантом, що не дає спокійно жити українцям століттями.



Писав заборонені вірші, отримав 25 років заслання



У Молодіжній організації націоналістів її члени писали вірші. Олександр Каліщук був одним із тих, кому видавались римовані рядки. Каже, що писав: "Ой, бодай той батько Сталін літа не діждав. То ж він ярма та зі сталі нам поодягав. Ми ж рабами не помремо, зброю в руки поберемо, щоб з країни Сталін утікав". Нині тих віршів не має. вони у матеріалах справи його однокласниці.



"Я їй дав якраз їх почитати, а вони нас зцапали. У неї їх взяли. Були написані ієрогліфами. У 51-му році таке писати. Це одразу розстріл. І то від розстрілу мене спасло те, що мама сказала: "як спитаються з якого року, скажи з 33-го". А я насправді з 31-го. Мені ще не було 18 років, як мене судили. Ще не мали права розстрілювати", – розповідає Олександр Каліщук.



Сто днів Олександра Каліщука тримали на допитах. В камері три на чотири метри 40 людей. Спати не було як, тільки усі разом, бочком, хто не вліз, той сидить, – говорить композитор.



"Мені присудили 25 років. Після вироку я сміявся і сказав: "Я українець і я цим горджуся! Якби мене судив український суд, мене не засудив би за любов до України, а це суд окупанта і я його зневажаю".



Заслання



Відбувати покарання Олександра Каліщука відправили на Урал, у Пермську область, в табір "Сєрдух".



Чоловік пригадує, що територія табору була загороджена колючим дротом, через кожних 100 метрів була вежа, а на ній солдат з автоматом. Працювали у лісі, рубали дрова.



"У нас були спочатку політичні та кримінальні злочинці були разом. І один приходить до мене і каже: "Чого це ти Саня не п'єш, не куриш, не матюкаєшся?". А я кажу: "І не буду". А він: "Нічого, нічого! Через два-три місяці ти будеш пити, курити та матюкатися, як чоботар". Кажу: "Не буду". А він: "Побачимо!". А я уже 90 років і другий рік, ще не сказав слова поганого, не тримав папіроса у руках, лише в 90 років почав червоне вино пити. Кажу: "Усе одно уже алкоголіком не буду". І не плював, ні разу не плюнув на землю", – говорить Олександр Каліщук.



У таборі Олександр Каліщук вперше заспівав. Каже, що вийшло все випадково, випхали його на сцену, дали слова, почули, що голос є і на концерт відправили.



"Під час виступу мені всі кричать: "Біс! Біс!". А я то думаю, що вони кричать: "Чорт! Чорт!". Та й втік зі сцени. А мене назад випихають з-за куліс та кажуть, що, мовляв, то я так сподобався публіці. Ото був такий перший раз мій", – розповідає композитор.



Повернення додому



У таборі Олександр Пилипович відсидів чотири роки із 25 присуджених років. Вийшов за амністією. Повернувся в Іваничі. У жнива їздив та співав з агітбригадою. Одного разу під час таких поїздок опинився в одному з клубів району, – пригадує Олександр Каліщук. Його попросили в обідню перерву посидіти та постерегти приміщення.



Так до рук Олександра Каліщука потрапив баян. Каже: все, що знав про музичний інструмент — це те, що є сім нот. Спробував їх знайти на баяні.



"Узяв – грає. Думаю: "До — ре — мі — фа — соль — ля... мусить бути там". Знайшов, а там три ряди. А з іншого боку трудніше. Як руками брати – не знаю, то вчать чотири роки у музичній школі, потім в училищі, у консерваторії, а в мене пройшла година. І коли вона минула, повернулась та жінка, яка просила мене клуб постерегти, а я уже будь-яку пісню граю, яку чую. Вона каже: "О, ви граєте?. Сьогодні будете грати на танцях, бо у нас баяніст захворів". Кажу: "Як я буду, я тільки що інструмент взяв?". Не повірила. А де я бачив того баяна? У селі у нас не було. У Тайзі не було", – говорить Олександр Каліщук.



Життя і творчість



У селі Павлівка Олександр Каліщук закінчив десятирічку, зустрів свою дружину Галину Корнисюк. З 1959-го року оселився з сім’єю в Нововолинську. Працював керівником художньої самодіяльності місцевого Палацу культури. 1961-го року написав пісню "Волиняночка".

"Ще тоді якраз Терешкова летіла у космос, а я написав: "Прилітай, з Волині, волиняночко, не росіяночко!". От так. Може, через те, а може через те, що я можу написати "проти радянської влади" мені заборонили писати та виконувати власні твори", – розповідає Олександр Каліщук.



З 1961 по 1991 роки нічого свого композитор не виконував. Видавати збірки своїх творів почав уже за незалежності України. Перша – "Волиняночка" вийшла 1998-го року, потім, світ побачила збірка, написана в ув’язненні – "Я — українець".



"Її в таборі писав, добре, що у мене там такий друг був, йому 70 років було, що він мені дістав олівець та папір і я вигадав шрифт такий, що ціла книжка влізла на один листок. Коли мене звільняли, то там дядько Митрофанов із Петербурга каже: "Не бери, бо знайдуть і ще раз засудять, — він каже, — я через рік звільняюся і я тобі перевезу". Він був не політичний і — росіянин. Через рік передав мені – великого кота, а там дірочка, звідти й мої записи вилетіли", – говорить Олександр Каліщук.



Нині Олександр Каліщук продовжує творити, під час повномасштабної війни написав 30 пісень, присвячених боротьбі українців з ворогами. Перший вірш за першу годину нападу російських військ на Україну.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 91-річний композитор, поет-пісняр, диригент, автор пісні "Волиняночка", член Спілки політв'язнів і репресованих Українинині живе у Нововолинську.Чоловік поспілкувався з Суспільним та розповів про засудження, арешт, перебування в таборі, творчість та своє життя.Коли навчався у дев’ятому класі Луківської школи, Олександр Каліщук брав участь у Молодіжній організації націоналістів. За це його арештували на 25 років та відправили на заслання в тайгу. Чоловік не мав права здобути вищу освіту та майже все життя прожив з клеймом "політв'язня". Каже: лише після здобуття Україною Незалежності у 1991 році відчув радість та свободу. Нині ж вболіває за перемогу України над тим самим окупантом, що не дає спокійно жити українцям століттями.У Молодіжній організації націоналістів її члени писали вірші. Олександр Каліщук був одним із тих, кому видавались римовані рядки. Каже, що писав: "Ой, бодай той батько Сталін літа не діждав. То ж він ярма та зі сталі нам поодягав. Ми ж рабами не помремо, зброю в руки поберемо, щоб з країни Сталін утікав". Нині тих віршів не має. вони у матеріалах справи його однокласниці."Я їй дав якраз їх почитати, а вони нас зцапали. У неї їх взяли. Були написані ієрогліфами. У 51-му році таке писати. Це одразу розстріл. І то від розстрілу мене спасло те, що мама сказала: "як спитаються з якого року, скажи з 33-го". А я насправді з 31-го. Мені ще не було 18 років, як мене судили. Ще не мали права розстрілювати", – розповідає Олександр Каліщук.Сто днів Олександра Каліщука тримали на допитах. В камері три на чотири метри 40 людей. Спати не було як, тільки усі разом, бочком, хто не вліз, той сидить, – говорить композитор."Мені присудили 25 років. Після вироку я сміявся і сказав: "Я українець і я цим горджуся! Якби мене судив український суд, мене не засудив би за любов до України, а це суд окупанта і я його зневажаю".Відбувати покарання Олександра Каліщука відправили на Урал, у Пермську область, в табір "Сєрдух".Чоловік пригадує, що територія табору була загороджена колючим дротом, через кожних 100 метрів була вежа, а на ній солдат з автоматом. Працювали у лісі, рубали дрова."У нас були спочатку політичні та кримінальні злочинці були разом. І один приходить до мене і каже: "Чого це ти Саня не п'єш, не куриш, не матюкаєшся?". А я кажу: "І не буду". А він: "Нічого, нічого! Через два-три місяці ти будеш пити, курити та матюкатися, як чоботар". Кажу: "Не буду". А він: "Побачимо!". А я уже 90 років і другий рік, ще не сказав слова поганого, не тримав папіроса у руках, лише в 90 років почав червоне вино пити. Кажу: "Усе одно уже алкоголіком не буду". І не плював, ні разу не плюнув на землю", – говорить Олександр Каліщук.У таборі Олександр Каліщук вперше заспівав. Каже, що вийшло все випадково, випхали його на сцену, дали слова, почули, що голос є і на концерт відправили."Під час виступу мені всі кричать: "Біс! Біс!". А я то думаю, що вони кричать: "Чорт! Чорт!". Та й втік зі сцени. А мене назад випихають з-за куліс та кажуть, що, мовляв, то я так сподобався публіці. Ото був такий перший раз мій", – розповідає композитор.У таборі Олександр Пилипович відсидів чотири роки із 25 присуджених років. Вийшов за амністією. Повернувся в Іваничі. У жнива їздив та співав з агітбригадою. Одного разу під час таких поїздок опинився в одному з клубів району, – пригадує Олександр Каліщук. Його попросили в обідню перерву посидіти та постерегти приміщення.Так до рук Олександра Каліщука потрапив баян. Каже: все, що знав про музичний інструмент — це те, що є сім нот. Спробував їх знайти на баяні."Узяв – грає. Думаю: "До — ре — мі — фа — соль — ля... мусить бути там". Знайшов, а там три ряди. А з іншого боку трудніше. Як руками брати – не знаю, то вчать чотири роки у музичній школі, потім в училищі, у консерваторії, а в мене пройшла година. І коли вона минула, повернулась та жінка, яка просила мене клуб постерегти, а я уже будь-яку пісню граю, яку чую. Вона каже: "О, ви граєте?. Сьогодні будете грати на танцях, бо у нас баяніст захворів". Кажу: "Як я буду, я тільки що інструмент взяв?". Не повірила. А де я бачив того баяна? У селі у нас не було. У Тайзі не було", – говорить Олександр Каліщук.У селі Павлівка Олександр Каліщук закінчив десятирічку, зустрів свою дружину Галину Корнисюк. З 1959-го року оселився з сім’єю в Нововолинську. Працював керівником художньої самодіяльності місцевого Палацу культури. 1961-го року написав пісню "Волиняночка"."Ще тоді якраз Терешкова летіла у космос, а я написав: "Прилітай, з Волині, волиняночко, не росіяночко!". От так. Може, через те, а може через те, що я можу написати "проти радянської влади" мені заборонили писати та виконувати власні твори", – розповідає Олександр Каліщук.З 1961 по 1991 роки нічого свого композитор не виконував. Видавати збірки своїх творів почав уже за незалежності України. Перша – "Волиняночка" вийшла 1998-го року, потім, світ побачила збірка, написана в ув’язненні – "Я — українець"."Її в таборі писав, добре, що у мене там такий друг був, йому 70 років було, що він мені дістав олівець та папір і я вигадав шрифт такий, що ціла книжка влізла на один листок. Коли мене звільняли, то там дядько Митрофанов із Петербурга каже: "Не бери, бо знайдуть і ще раз засудять, — він каже, — я через рік звільняюся і я тобі перевезу". Він був не політичний і — росіянин. Через рік передав мені – великого кота, а там дірочка, звідти й мої записи вилетіли", – говорить Олександр Каліщук.Нині Олександр Каліщук продовжує творити, під час повномасштабної війни написав 30 пісень, присвячених боротьбі українців з ворогами. Перший вірш за першу годину нападу російських військ на Україну.

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