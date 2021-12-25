На Волині на ходу спалахнув Volkswagen. ФОТО
Сьогодні, 22:41
У місті Рожище сталось займання автівки. Машина загорілася на вулиці Коте Шилокадзе.
Легковик Volkswagen Passat зайнявся по обіді в неділю, 29 січня, повідомляє Район.Рожище.
Зі слів очевидців інциденту, автівка загорілася під час руху.
На місті працювали рятувальники. Вони й визначать причину займання.
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Легковик Volkswagen Passat зайнявся по обіді в неділю, 29 січня, повідомляє Район.Рожище.
Зі слів очевидців інциденту, автівка загорілася під час руху.
На місті працювали рятувальники. Вони й визначать причину займання.
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