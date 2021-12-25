На Волині на ходу спалахнув Volkswagen. ФОТО

На Волині на ходу спалахнув Volkswagen. ФОТО
У місті Рожище сталось займання автівки. Машина загорілася на вулиці Коте Шилокадзе.

Легковик Volkswagen Passat зайнявся по обіді в неділю, 29 січня, повідомляє Район.Рожище.

Зі слів очевидців інциденту, автівка загорілася під час руху.

На місті працювали рятувальники. Вони й визначать причину займання.
На Волині на ходу спалахнув Volkswagen. ФОТО
На Волині на ходу спалахнув Volkswagen. ФОТО

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Теги: Volkswagen, пожежа, Рожище
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