30 січня на Волині: гортаючи календар
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30 січня день народження відзначає луцький бізнесмен Валентин Романюк (на фото).
Бажаємо всім іменинникам, які народилися сьогодні, щастя, здоров'я, успіху та сімейного благополуччя.
У неділю, 30 січня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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Бажаємо всім іменинникам, які народилися сьогодні, щастя, здоров'я, успіху та сімейного благополуччя.
У неділю, 30 січня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
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