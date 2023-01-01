30 січня на Волині: гортаючи календар

30 січня на Волині: гортаючи календар
30 січня день народження відзначає луцький бізнесмен Валентин Романюк (на фото).

Бажаємо всім іменинникам, які народилися сьогодні, щастя, здоров'я, успіху та сімейного благополуччя.

У неділю, 30 січня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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Теги: День народження, Луцьк
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