Росіяни вдарили по житловому будинку у Харкові: загинула одна людина





Про це інформує голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.



Синєгубов повідомив, що зафіксовано влучання ворожої ракети, попередньо С-300, у житловий будинок в центрі міста, у Київському районі.



"На місці працюють всі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додав він.



Як повідомляє Суспільне Харків, внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований четвертий поверх одного з під'їздів. За словами місцевих жителів, з будинку вивели щонайменше двох поранених.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни у неділю ввечері атакували Харків, ракета влучила в житловий будинок у центрі міста.Про це інформує голова Харківської ОДАСинєгубов повідомив, що зафіксовано влучання ворожої ракети, попередньо С-300, у житловий будинок в центрі міста, у Київському районі."На місці працюють всі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додав він.Як повідомляє Суспільне Харків, внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований четвертий поверх одного з під'їздів. За словами місцевих жителів, з будинку вивели щонайменше двох поранених.

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