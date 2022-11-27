Росіяни вдарили по житловому будинку у Харкові: загинула одна людина
Сьогодні, 01:55
Росіяни у неділю ввечері атакували Харків, ракета влучила в житловий будинок у центрі міста.
Про це інформує голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
Синєгубов повідомив, що зафіксовано влучання ворожої ракети, попередньо С-300, у житловий будинок в центрі міста, у Київському районі.
"На місці працюють всі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додав він.
Як повідомляє Суспільне Харків, внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований четвертий поверх одного з під'їздів. За словами місцевих жителів, з будинку вивели щонайменше двох поранених.
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Про це інформує голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.
Синєгубов повідомив, що зафіксовано влучання ворожої ракети, попередньо С-300, у житловий будинок в центрі міста, у Київському районі.
"На місці працюють всі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додав він.
Як повідомляє Суспільне Харків, внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований четвертий поверх одного з під'їздів. За словами місцевих жителів, з будинку вивели щонайменше двох поранених.
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