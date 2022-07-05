Де на Волині не буде світла 30 січня. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ





Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».



Графіки подивитися можна за



У повідомленні йдеться, що величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь в понеділок у середньому становить лише 48% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.



«У зв‘язку із критично низьким рівнем доведеного на область ліміту «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні»,- йдеться у повідомленні.



Енергетики нагадують, що ліміт для кожної області визначає НЕК «Укренерго» у випадку, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію, та зважаючи на загальну ситуацію в енергосистемі України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 січня у Волинській області будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».Графіки подивитися можна за ПОСИЛАННЯМ У повідомленні йдеться, що величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь в понеділок у середньому становить лише 48% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.«У зв‘язку із критично низьким рівнем доведеного на область ліміту «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні»,- йдеться у повідомленні.Енергетики нагадують, що ліміт для кожної області визначає НЕК «Укренерго» у випадку, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію, та зважаючи на загальну ситуацію в енергосистемі України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію