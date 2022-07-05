Де на Волині не буде світла 30 січня. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ

Де на Волині не буде світла 30 січня. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
30 січня у Волинській області будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».

Графіки подивитися можна за ПОСИЛАННЯМ.

У повідомленні йдеться, що величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь в понеділок у середньому становить лише 48% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.

«У зв‘язку із критично низьким рівнем доведеного на область ліміту «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні»,- йдеться у повідомленні.

Енергетики нагадують, що ліміт для кожної області визначає НЕК «Укренерго» у випадку, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію, та зважаючи на загальну ситуацію в енергосистемі України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: світло, Луцьк, вимкнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині не буде світла 30 січня. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 00:55
30 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 29 січня
29 січень, 23:22
На Волині на ходу спалахнув Volkswagen. ФОТО
29 січень, 22:41
«Я – українець і я цим горджуся»: волинський композитор розповів про сталінські репресії, творчість та життя
29 січень, 21:27
Схожі новини
Де і коли на Волині вимикатимуть світло 9 січня. ГРАФІК Де і коли на Волині вимикатимуть світло 9 січня. ГРАФІК
08 січень, 21:16
Де на Волині сьогодні, 2 січня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ Де на Волині сьогодні, 2 січня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
02 січень, 02:00
Де у Луцьку не буде світла завтра, 6 липня Де у Луцьку не буде світла завтра, 6 липня
05 липень, 2022, 19:00
У Луцьку деякі вулиці – тимчасово без світла У Луцьку деякі вулиці – тимчасово без світла
04 травень, 2022, 13:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині не буде світла 30 січня. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 00:55
 0
30 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 29 січня
29 січень, 23:22
 0
На Волині на ходу спалахнув Volkswagen. ФОТО
29 січень, 22:41
 0
«Я – українець і я цим горджуся»: волинський композитор розповів про сталінські репресії, творчість та життя
29 січень, 21:27
 0
Медіа
відео
1/8