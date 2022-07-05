Де на Волині не буде світла 30 січня. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 00:55
30 січня у Волинській області будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.
Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».
Графіки подивитися можна за ПОСИЛАННЯМ.
У повідомленні йдеться, що величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь в понеділок у середньому становить лише 48% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.
«У зв‘язку із критично низьким рівнем доведеного на область ліміту «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні»,- йдеться у повідомленні.
Енергетики нагадують, що ліміт для кожної області визначає НЕК «Укренерго» у випадку, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію, та зважаючи на загальну ситуацію в енергосистемі України.
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Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».
Графіки подивитися можна за ПОСИЛАННЯМ.
У повідомленні йдеться, що величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь в понеділок у середньому становить лише 48% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.
«У зв‘язку із критично низьким рівнем доведеного на область ліміту «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні»,- йдеться у повідомленні.
Енергетики нагадують, що ліміт для кожної області визначає НЕК «Укренерго» у випадку, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію, та зважаючи на загальну ситуацію в енергосистемі України.
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