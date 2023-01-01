Добрі новини від ВолиньPost за 29 січня
Сьогодні, 23:22
Триває 340 день повномасштабної війни з Росією. Українським захисникам та захисницям потрібна наша підтримка. На всіх фронтах. Тому наша зброя - це чесні новини про перемоги Збройних сил України, про те, що надихатиме і додаватиме віри кожному з нас.
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 29 січня.
ЗСУ ліквідували за добу ще 650 російських окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 126160 (+650) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3197 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 6366 (+22) од,
артилерійських систем – 2195 (+7) од,
РСЗВ – 453 (+0) од,
засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
літаків – 293 (+0) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),
крилаті ракети ‒ 796 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 199 (+0).
Перевірка «Щедриком»: у Луцьку винахідники музикою діагностують роботу верстата
Луцька школярка Аліна Сичук та її батько, який працює викладачем в Малій академії наук, використовують для діагностики фрезерного верстата музику.
Винахідники розповіли: поки грає музика – можна виявити недоліки у роботі верстата. Одна з мелодій для перевірки – "Щедрик".
"Ми звикли, що верстат має звучати рівненько, без додаткових звуків, хрипів. Коли ми увімкнули Щедрик, ми чуємо мелодію, але ми почули хрип, трішечки. Це якраз неполадка і треба подивитися і знайти її", – говорить школярка.
Зі слів Віктора Сичука, за роки експлуатації функції верстата змінилися, застаріли. Через це його потрібно діагностувати. Вирішили робити це музикою. Власний винахід ще випробовують.
Танкісти з України прибули на навчання в Британію
Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії, де розпочнуть навчання на танках Challenger 2. Британія стала першою країною, яка погодилась відправити свою важку бронетехніку в Україну.
Заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк висловив сподівання, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.
«Я – українець і я цим горджуся»: волинський композитор розповів про сталінські репресії, творчість та життя
91-річний композитор, поет-пісняр, диригент, автор пісні "Волиняночка", член Спілки політв'язнів і репресованих України Олександр Каліщук нині живе у Нововолинську.
Коли навчався у дев’ятому класі Луківської школи, Олександр Каліщук брав участь у Молодіжній організації націоналістів. За це його арештували на 25 років та відправили на заслання в тайгу. Чоловік не мав права здобути вищу освіту та майже все життя прожив з клеймом "політв'язня". Каже: лише після здобуття Україною Незалежності у 1991 році відчув радість та свободу. Нині ж вболіває за перемогу України над тим самим окупантом, що не дає спокійно жити українцям століттями.
Фізична терапевтка з Херсона допомагає військовим на Волині
Фізична терапевтка Наталія Гладишева від початку повномасштабного вторгнення разом з чоловіком та донькою виїхала з Херсона. Спочатку сім'я жила на Рівненщині, а в серпні переїхали до Нововолинська.
Нині Наталія Гладишева працює у міській лікарні. Порівнюючи життя у Херсоні та у Нововолинську, каже: "Інше місто – інші ми", адже в обласному центрі більш інтенсивними були й щоденний ритм, і професійна діяльність.
Терапевтка розповідає: максимум уваги намагається приділяти військовослужбовцям, які відновлюють здоров’я, застосовує новітні методики.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 29 січня.
ЗСУ ліквідували за добу ще 650 російських окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 126160 (+650) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3197 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 6366 (+22) од,
артилерійських систем – 2195 (+7) од,
РСЗВ – 453 (+0) од,
засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
літаків – 293 (+0) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),
крилаті ракети ‒ 796 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 199 (+0).
Перевірка «Щедриком»: у Луцьку винахідники музикою діагностують роботу верстата
Луцька школярка Аліна Сичук та її батько, який працює викладачем в Малій академії наук, використовують для діагностики фрезерного верстата музику.
Винахідники розповіли: поки грає музика – можна виявити недоліки у роботі верстата. Одна з мелодій для перевірки – "Щедрик".
"Ми звикли, що верстат має звучати рівненько, без додаткових звуків, хрипів. Коли ми увімкнули Щедрик, ми чуємо мелодію, але ми почули хрип, трішечки. Це якраз неполадка і треба подивитися і знайти її", – говорить школярка.
Зі слів Віктора Сичука, за роки експлуатації функції верстата змінилися, застаріли. Через це його потрібно діагностувати. Вирішили робити це музикою. Власний винахід ще випробовують.
Танкісти з України прибули на навчання в Британію
Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії, де розпочнуть навчання на танках Challenger 2. Британія стала першою країною, яка погодилась відправити свою важку бронетехніку в Україну.
Заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк висловив сподівання, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.
«Я – українець і я цим горджуся»: волинський композитор розповів про сталінські репресії, творчість та життя
91-річний композитор, поет-пісняр, диригент, автор пісні "Волиняночка", член Спілки політв'язнів і репресованих України Олександр Каліщук нині живе у Нововолинську.
Коли навчався у дев’ятому класі Луківської школи, Олександр Каліщук брав участь у Молодіжній організації націоналістів. За це його арештували на 25 років та відправили на заслання в тайгу. Чоловік не мав права здобути вищу освіту та майже все життя прожив з клеймом "політв'язня". Каже: лише після здобуття Україною Незалежності у 1991 році відчув радість та свободу. Нині ж вболіває за перемогу України над тим самим окупантом, що не дає спокійно жити українцям століттями.
Фізична терапевтка з Херсона допомагає військовим на Волині
Фізична терапевтка Наталія Гладишева від початку повномасштабного вторгнення разом з чоловіком та донькою виїхала з Херсона. Спочатку сім'я жила на Рівненщині, а в серпні переїхали до Нововолинська.
Нині Наталія Гладишева працює у міській лікарні. Порівнюючи життя у Херсоні та у Нововолинську, каже: "Інше місто – інші ми", адже в обласному центрі більш інтенсивними були й щоденний ритм, і професійна діяльність.
Терапевтка розповідає: максимум уваги намагається приділяти військовослужбовцям, які відновлюють здоров’я, застосовує новітні методики.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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