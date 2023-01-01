Добрі новини від ВолиньPost за 29 січня

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 126160 (+650) осіб ліквідовано,танків ‒ 3197 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 6366 (+22) од,артилерійських систем – 2195 (+7) од,РСЗВ – 453 (+0) од,засоби ППО ‒ 221 (+0) од,літаків – 293 (+0) од,гелікоптерів – 284 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),крилаті ракети ‒ 796 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10) од,спеціальна техніка ‒ 199 (+0).Луцька школярката її батько, який працює викладачем в Малій академії наук, використовують для діагностики фрезерного верстата музику.Винахідники розповіли: поки грає музика – можна виявити недоліки у роботі верстата. Одна з мелодій для перевірки – "Щедрик"."Ми звикли, що верстат має звучати рівненько, без додаткових звуків, хрипів. Коли ми увімкнули Щедрик, ми чуємо мелодію, але ми почули хрип, трішечки. Це якраз неполадка і треба подивитися і знайти її", – говорить школярка.Зі слів, за роки експлуатації функції верстата змінилися, застаріли. Через це його потрібно діагностувати. Вирішили робити це музикою. Власний винахід ще випробовують.Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії, де розпочнуть навчання на танках Challenger 2. Британія стала першою країною, яка погодилась відправити свою важку бронетехніку в Україну.Заступник міністра оборони Британіївисловив сподівання, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.91-річний композитор, поет-пісняр, диригент, автор пісні "Волиняночка", член Спілки політв'язнів і репресованих Українинині живе у Нововолинську.Коли навчався у дев’ятому класі Луківської школи, Олександр Каліщук брав участь у Молодіжній організації націоналістів. За це його арештували на 25 років та відправили на заслання в тайгу. Чоловік не мав права здобути вищу освіту та майже все життя прожив з клеймом "політв'язня". Каже: лише після здобуття Україною Незалежності у 1991 році відчув радість та свободу. Нині ж вболіває за перемогу України над тим самим окупантом, що не дає спокійно жити українцям століттями.Фізична терапевткавід початку повномасштабного вторгнення разом з чоловіком та донькою виїхала з Херсона. Спочатку сім'я жила на Рівненщині, а в серпні переїхали до Нововолинська.Нині Наталія Гладишева працює у міській лікарні. Порівнюючи життя у Херсоні та у Нововолинську, каже: "Інше місто – інші ми", адже в обласному центрі більш інтенсивними були й щоденний ритм, і професійна діяльність.Терапевтка розповідає: максимум уваги намагається приділяти військовослужбовцям, які відновлюють здоров’я, застосовує новітні методики.