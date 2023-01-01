Фізична терапевтка з Херсона допомагає військовим на Волині

Фізична терапевтка з Херсона допомагає військовим на Волині
Фізична терапевтка Наталія Гладишева від початку повномасштабного вторгнення разом з чоловіком та донькою виїхала з Херсона. Спочатку сім'я жила на Рівненщині, а в серпні переїхали до Нововолинська.

Жінка розповіла Суспільному, що нині працює та допомагає з реабілітацією військовим.

Нині Наталія Гладишева працює у міській лікарні. Порівнюючи життя у Херсоні та у Нововолинську, каже: "Інше місто – інші ми", адже в обласному центрі більш інтенсивними були й щоденний ритм, і професійна діяльність.

Терапевтка розповідає: максимум уваги намагається приділяти військовослужбовцям, які відновлюють здоров’я, застосовує новітні методики.

Наталія Гладишева пригадує: з Херсону родина виїжджала 24 лютого. Тоді у місті був хаос, черги на заправки та довжелезні затори.

"Виїхали о восьмій ранку, а приїхали на Рівненщину о 3-й ночі. Були такі проміжки, що затор не давав їхати, потроху сунулись.", – говорить переселенка.

Батьки чоловіка залишились на Херсонщині і до сьогодні живуть там. Батьки ж Наталії виїхали наприкінці квітня після того, як батько зазнав тортур від окупантів. "Якісь там колаборанти, хтось комусь сказав, що він коктейлі робить. Ледь не вбили, бо і зв’язували, і біля вух стріляли. Завдяки плачу матері його відпустили і це було критичною точкою", – розповіла Наталія.

Лікарка-переселенка каже, що нині максимум уваги намагається приділяти військовослужбовцям, які відновлюють своє здоров’я. Говорить, що робота із військовими надихає її та дає надію на швидке повернення в рідний Херсон.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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