Фізична терапевтка з Херсона допомагає військовим на Волині

Наталія Гладишева від початку повномасштабного вторгнення разом з чоловіком та донькою виїхала з Херсона. Спочатку сім'я жила на Рівненщині, а в серпні переїхали до Нововолинська.



Жінка розповіла



Нині Наталія Гладишева працює у міській лікарні. Порівнюючи життя у Херсоні та у Нововолинську, каже: "Інше місто – інші ми", адже в обласному центрі більш інтенсивними були й щоденний ритм, і професійна діяльність.



Терапевтка розповідає: максимум уваги намагається приділяти військовослужбовцям, які відновлюють здоров’я, застосовує новітні методики.



Наталія Гладишева пригадує: з Херсону родина виїжджала 24 лютого. Тоді у місті був хаос, черги на заправки та довжелезні затори.



"Виїхали о восьмій ранку, а приїхали на Рівненщину о 3-й ночі. Були такі проміжки, що затор не давав їхати, потроху сунулись.", – говорить переселенка.



Батьки чоловіка залишились на Херсонщині і до сьогодні живуть там. Батьки ж Наталії виїхали наприкінці квітня після того, як батько зазнав тортур від окупантів. "Якісь там колаборанти, хтось комусь сказав, що він коктейлі робить. Ледь не вбили, бо і зв’язували, і біля вух стріляли. Завдяки плачу матері його відпустили і це було критичною точкою", – розповіла Наталія.



Лікарка-переселенка каже, що нині максимум уваги намагається приділяти військовослужбовцям, які відновлюють своє здоров’я. Говорить, що робота із військовими надихає її та дає надію на швидке повернення в рідний Херсон.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фізична терапевткавід початку повномасштабного вторгнення разом з чоловіком та донькою виїхала з Херсона. Спочатку сім'я жила на Рівненщині, а в серпні переїхали до Нововолинська.Жінка розповіла Суспільному , що нині працює та допомагає з реабілітацією військовим.Нині Наталія Гладишева працює у міській лікарні. Порівнюючи життя у Херсоні та у Нововолинську, каже: "Інше місто – інші ми", адже в обласному центрі більш інтенсивними були й щоденний ритм, і професійна діяльність.Терапевтка розповідає: максимум уваги намагається приділяти військовослужбовцям, які відновлюють здоров’я, застосовує новітні методики.Наталія Гладишева пригадує: з Херсону родина виїжджала 24 лютого. Тоді у місті був хаос, черги на заправки та довжелезні затори."Виїхали о восьмій ранку, а приїхали на Рівненщину о 3-й ночі. Були такі проміжки, що затор не давав їхати, потроху сунулись.", – говорить переселенка.Батьки чоловіка залишились на Херсонщині і до сьогодні живуть там. Батьки ж Наталії виїхали наприкінці квітня після того, як батько зазнав тортур від окупантів. "Якісь там колаборанти, хтось комусь сказав, що він коктейлі робить. Ледь не вбили, бо і зв’язували, і біля вух стріляли. Завдяки плачу матері його відпустили і це було критичною точкою", – розповіла Наталія.Лікарка-переселенка каже, що нині максимум уваги намагається приділяти військовослужбовцям, які відновлюють своє здоров’я. Говорить, що робота із військовими надихає її та дає надію на швидке повернення в рідний Херсон.

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