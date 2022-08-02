Військовий комісар пояснив, чому повістки вручають на вулиці та блокпостах

Військовий комісар пояснив, чому повістки вручають на вулиці та блокпостах
Військовозобов'язані мають повідомляти територіальні центри комплектування про будь-які зміни у сімейному стані чи стані здоров’я для того, щоб можна було визначити реальну кількість придатних до військової служби. Саме з цією метою й можуть вручати повістки у громадських місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного військового комісара Львівської області Олександра Тіщенка.

За його словами, останнім часом поширюються наративи про нібито незаконність вручення повісток у громадських місцях та на блокпостах. Проте, як зазначив Тіщенко, громадяни забувають що, окрім прав, у них також є й обов’язки., одним з яких є захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Комісар нагадав, що з дня оголошення мобілізації українці були зобов’язані добровільно з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соцпідтримки для з’ясування усіх відомостей.

Так, кожен військовозобов'язаний має повідомляти про будь-які зміни сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання, освіти чи місця роботи органу, де вони перебувають на військовому обліку.

До прикладу, якщо у когось народилось троє дітей, відбулись зміни зі станом здоров’ям, чи змінилась адреса - про це повинні знати у територіальних центрах комплектування для розуміння актуальної картини щодо мобілізаційного ресурсу.

"Ми не повинні бігати за кимось, щоб з’ясовувати які зміни у житті відбулись у кожного військовозобов’язаного. Але ігнорування ними своїх обов’язків, закріплених законодавством, вимушує до проведення заходів по врученню повісток не лише за місцем проживання та роботи громадян, а й у громадських місцях", - зазначив Тіщенко.

Він додав, що це необхідно для того, щоб з’ясувати актуальність наявних даних, визначити реальну кількість придатних до військової служби під час мобілізації. У таких заходах не було б необхідності, якби громадяни неухильно дотримувались законодавства України.

При цьому він підкреслив, що вручення повісток в громадських місцях жодним чином не суперечить законодавству України.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: повістки, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ПЦУ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври, – Епіфаній
Сьогодні, 17:38
Військовий комісар пояснив, чому повістки вручають на вулиці та блокпостах
Сьогодні, 16:19
Росія масовано обстріляла Херсон, багато загиблих та поранених, – ОВА
Сьогодні, 15:37
Танкісти з України прибули на навчання в Британію
Сьогодні, 15:04
У волинянки четверо синів воюють за Україну – і троє під Бахмутом
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
Зеленський доручив перевірити, чи правильно вручати повістки на вулицях, блокпостах і АЗС Зеленський доручив перевірити, чи правильно вручати повістки на вулицях, блокпостах і АЗС
02 серпень, 2022, 06:31
Росія масовано обстріляла Херсон, багато загиблих та поранених, – ОВА Росія масовано обстріляла Херсон, багато загиблих та поранених, – ОВА
Сьогодні, 15:37
Танкісти з України прибули на навчання в Британію Танкісти з України прибули на навчання в Британію
Сьогодні, 15:04
У волинянки четверо синів воюють за Україну – і троє під Бахмутом У волинянки четверо синів воюють за Україну – і троє під Бахмутом
Сьогодні, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ПЦУ отримає угоду на користування храмами Києво-Печерської лаври, – Епіфаній
Сьогодні, 17:38
 0
Військовий комісар пояснив, чому повістки вручають на вулиці та блокпостах
Сьогодні, 16:19
 0
Росія масовано обстріляла Херсон, багато загиблих та поранених, – ОВА
Сьогодні, 15:37
 0
Танкісти з України прибули на навчання в Британію
Сьогодні, 15:04
 0
У волинянки четверо синів воюють за Україну – і троє під Бахмутом
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8