ЗСУ ліквідували за добу ще 650 російських окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 126160 (+650) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3197 (+8) од,



бойових броньованих машин ‒ 6366 (+22) од,



артилерійських систем – 2195 (+7) од,



РСЗВ – 453 (+0) од,



засоби ППО ‒ 221 (+0) од,



літаків – 293 (+0) од,



гелікоптерів – 284 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),



крилаті ракети ‒ 796 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10) од,



спеціальна техніка ‒ 199 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України знищили 650 російських загарбників.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 126160 (+650) осіб ліквідовано,танків ‒ 3197 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 6366 (+22) од,артилерійських систем – 2195 (+7) од,РСЗВ – 453 (+0) од,засоби ППО ‒ 221 (+0) од,літаків – 293 (+0) од,гелікоптерів – 284 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),крилаті ракети ‒ 796 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10) од,спеціальна техніка ‒ 199 (+0).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію