ЗСУ ліквідували за добу ще 650 російських окупантів
Сьогодні, 10:30
Збройні сили України знищили 650 російських загарбників.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 126160 (+650) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3197 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 6366 (+22) од,
артилерійських систем – 2195 (+7) од,
РСЗВ – 453 (+0) од,
засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
літаків – 293 (+0) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),
крилаті ракети ‒ 796 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 199 (+0).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 126160 (+650) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3197 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 6366 (+22) од,
артилерійських систем – 2195 (+7) од,
РСЗВ – 453 (+0) од,
засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
літаків – 293 (+0) од,
гелікоптерів – 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),
крилаті ракети ‒ 796 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 199 (+0).
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