У місті на Волині горіла квартира: з пожежі врятували чоловіка та евакуювали 18 людей
Сьогодні, 10:07
29 січня о 03:26 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному п’ятиповерховому будинку в м. Ковель на вулиці Пирогова.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежа виникла в однокімнатній квартирі на п’ятому поверсі.
Рятувальники 4-і та 19-і державних пожежно-рятувальних частин міста Ковеля на місці пожежі врятували власника квартири, 1958 р.н., пенсіонера, а по сходовій клітині провели евакуацію мешканців з 4 та 5 поверхів - всього 18 людей, з них - 7 дітей.
Для гасіння вогню подано водяний ствол, рятувальники працювали в спеціальних захисних апаратах для захисту від задимлення.
Пожежу ліквідовано о 04:05.
ЙМОВІРНА ПРИЧИНА пожежі - необережність під час куріння.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Пожежа виникла в однокімнатній квартирі на п’ятому поверсі.
Рятувальники 4-і та 19-і державних пожежно-рятувальних частин міста Ковеля на місці пожежі врятували власника квартири, 1958 р.н., пенсіонера, а по сходовій клітині провели евакуацію мешканців з 4 та 5 поверхів - всього 18 людей, з них - 7 дітей.
Для гасіння вогню подано водяний ствол, рятувальники працювали в спеціальних захисних апаратах для захисту від задимлення.
Пожежу ліквідовано о 04:05.
ЙМОВІРНА ПРИЧИНА пожежі - необережність під час куріння.
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