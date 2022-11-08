У місті на Волині горіла квартира: з пожежі врятували чоловіка та евакуювали 18 людей

У місті на Волині горіла квартира: з пожежі врятували чоловіка та евакуювали 18 людей
29 січня о 03:26 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в цегляному п’ятиповерховому будинку в м. Ковель на вулиці Пирогова.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Пожежа виникла в однокімнатній квартирі на п’ятому поверсі.

Рятувальники 4-і та 19-і державних пожежно-рятувальних частин міста Ковеля на місці пожежі врятували власника квартири, 1958 р.н., пенсіонера, а по сходовій клітині провели евакуацію мешканців з 4 та 5 поверхів - всього 18 людей, з них - 7 дітей.
У місті на Волині горіла квартира: з пожежі врятували чоловіка та евакуювали 18 людей

Для гасіння вогню подано водяний ствол, рятувальники працювали в спеціальних захисних апаратах для захисту від задимлення.

Пожежу ліквідовано о 04:05.
У місті на Волині горіла квартира: з пожежі врятували чоловіка та евакуювали 18 людей


ЙМОВІРНА ПРИЧИНА пожежі - необережність під час куріння.

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Теги: Волинь, Ковель, пожежа
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