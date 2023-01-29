Безпілотники атакували завод Міноборони Ірану





Про це повідомляє



Як повідомляє видання, вибух стався на одному з центрів виробництва боєприпасів Міністерства оборони Ірану.



За словами заступника з питань політичної безпеки очільника Ісфахана Мохаммад-Реза Джан Нішарі, на завод була здійснена невдала атака безпілотників.



"Завдяки прогнозам і оборонним заходам, які були підготовлені заздалегідь, один з безпілотників був уражений засобами протиповітряної оборони та збитий, а два інших потрапили в оборонні пастки та знищені", – заявив він.



Чиновник повідомив, що внаслідок повітряної атаки було завдано незначних пошкоджень даху заводу, обійшлося без жертв, при цьому центр не виведено з ладу.



Він також розповів, що силові структури країни проводять дії зі встановлення осіб, причетних до атаки на завод.



Згідно з даними Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), поблизу Ісфахана розташоване іранське підприємство Shahed Aviation Industries, що виробляє дрони-камікадзе Shahed 131/136.



Окрім удару по військову об'єкті у місті Ісфахан, за повідомленням видання IRNA, в іранському місті Шахід-Салімі в провінції Східний Азербайджан загорівся великий завод із виробництва моторних мастил. Зазначається, що обєкт також зазнав атаки безпілотників.



Згодом Міністерство оборони і підтримки ЗС Ісламської Республіки Іран у неділю повідомило про "невдалу атаку" безпілотників на один із виробничих комплексів відомства в місті Ісфахан.



"Увечері 28 січня близько 23:30 було проведено невдалу атаку з використанням міні-дронів на один із центрів Міноборони. Один із них був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули", - йдеться в повідомленні.



Іранське Міноборони каже, нібито пошкодження отримав "дах цеху", а напад "не призвів до людських жертв і збою в роботі обладнання".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на іранське видання Iribnews.Як повідомляє видання, вибух стався на одному з центрів виробництва боєприпасів Міністерства оборони Ірану.За словами заступника з питань політичної безпеки очільника, на завод була здійснена невдала атака безпілотників."Завдяки прогнозам і оборонним заходам, які були підготовлені заздалегідь, один з безпілотників був уражений засобами протиповітряної оборони та збитий, а два інших потрапили в оборонні пастки та знищені", – заявив він.Чиновник повідомив, що внаслідок повітряної атаки було завдано незначних пошкоджень даху заводу, обійшлося без жертв, при цьому центр не виведено з ладу.Він також розповів, що силові структури країни проводять дії зі встановлення осіб, причетних до атаки на завод.Згідно з даними Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), поблизу Ісфахана розташоване іранське підприємство Shahed Aviation Industries, що виробляє дрони-камікадзе Shahed 131/136.Окрім удару по військову об'єкті у місті Ісфахан, за повідомленням видання IRNA, в іранському місті Шахід-Салімі в провінції Східний Азербайджан загорівся великий завод із виробництва моторних мастил. Зазначається, що обєкт також зазнав атаки безпілотників.Згодом Міністерство оборони і підтримки ЗС Ісламської Республіки Іран у неділю повідомило про "невдалу атаку" безпілотників на один із виробничих комплексів відомства в місті Ісфахан."Увечері 28 січня близько 23:30 було проведено невдалу атаку з використанням міні-дронів на один із центрів Міноборони. Один із них був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули", - йдеться в повідомленні.Іранське Міноборони каже, нібито пошкодження отримав "дах цеху", а напад "не призвів до людських жертв і збою в роботі обладнання".

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