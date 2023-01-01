Росія утримує в заручниках понад 20 тисяч цивільних українців
Сьогодні, 08:15
Російська Федерація затримала на окупованих територіях більше 20 тисяч цивільних громадян України. Їх місце перебування наразі невідоме.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець, передає УНН.
«Питання цивільних заручників, яких масово Російська Федерація затримувала і затримує на тимчасово окупованих територіях України – у нас немає взагалі інформації, де вони перебувають, в якому стані. Я можу назвати цифру тих громадян України, які офіційно до мене звернулися, щоб я допоміг їм встановити місце перебування цивільних осіб, яких затримала рф. Ця цифра більше 20 тисяч!», – розповів Лубінець.
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Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець, передає УНН.
«Питання цивільних заручників, яких масово Російська Федерація затримувала і затримує на тимчасово окупованих територіях України – у нас немає взагалі інформації, де вони перебувають, в якому стані. Я можу назвати цифру тих громадян України, які офіційно до мене звернулися, щоб я допоміг їм встановити місце перебування цивільних осіб, яких затримала рф. Ця цифра більше 20 тисяч!», – розповів Лубінець.
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