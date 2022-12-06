Виплати вагітним: на яку суму можна розраховувати в 2023 році





Про правила призначення допомоги нагадали у



Як розрахувати розмір виплати у зв’язку з вагітністю та пологами



Загальне правило просте – допомога має покривати 100% заробітної плати. Однак через різницю в кількості робочих днів у різні місяці розраховується середній показник зарплати за день.



Так, розмір виплати на один день декрету обчислюється за формулою. Заробіток за останні 12 місяців до виходу на лікарняний ділиться на кількість днів у цьому періоді, коли жінка перебувала у трудових відносинах. При цьому не зараховуються дні, які не були відпрацьовані з таких поважних причин:



- перебування на лікарняному;

- відпустка «за власний рахунок» (без збереження зарплати);

- попередній декрет;

- тимчасове призупинення дії трудового договору через повномасштабну війну.



У разі роботи сумісництву жінка сама обирає місце роботи, за яким оформляється листок тимчасової непрацездатності. Проте на розмір виплати це не впливає, бо в його розрахунку враховується сумарна зарплата протягом року.



Якщо потрібно розрахувати розмір виплати для жінки-підприємниці, враховується розмір ЄСВ, який вона сплачувала протягом останнього року. Мінімальний ЄСВ означає мінімальну виплату.



Мінімальну декретну виплату встановлено на рівні однієї мінімальної зарплати. Станом на січень-2023 року це 6700 грн. Максимальна становить 15 мінімальних заробітних плат, тобто 100 500 грн.



На який термін призначаються виплати



- 126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після), а у разі ускладнень під час пологів або народження двох або більше дітей – додатково 14 календарних днів;

- 180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок, віднесених до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.



Лікарняний видається з 30-го тижня вагітності. Але жінки-«чорнобильці» 1-3 категорії можуть оформити лікарняний із 27-го тижня.



Хто має право на виплати



Допомогу отримують жінки, які працевлаштовані на умовах трудового договору, гіг-контракту або іншого цивільно-правового договору. При цьому до списку також включені жінки, які обрані на посади в органах державного управління всіх рівнів.



Також виплати можуть оформити жінки-підприємниці та члени фермерських господарств. У цьому випадку одержувачка не повинна бути особою, що не підлягає соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виплати у зв’язку з вагітністю та пологами для працюючих жінок в Україні з січня-2023 перевели до Пенсійного фонду. Однак розмір соцдопомоги не змінився – він становить від 6700 грн до 100 500 грн залежно від зарплати одержувачки. Щоб отримувати виплату, жінка має оформити листок непрацездатності на підставі медичного висновку.Про правила призначення допомоги нагадали у Мінсоцполітики Загальне правило просте – допомога має покривати 100% заробітної плати. Однак через різницю в кількості робочих днів у різні місяці розраховується середній показник зарплати за день.Так, розмір виплати на один день декрету обчислюється за формулою. Заробіток за останні 12 місяців до виходу на лікарняний ділиться на кількість днів у цьому періоді, коли жінка перебувала у трудових відносинах. При цьому не зараховуються дні, які не були відпрацьовані з таких поважних причин:- перебування на лікарняному;- відпустка «за власний рахунок» (без збереження зарплати);- попередній декрет;- тимчасове призупинення дії трудового договору через повномасштабну війну.У разі роботи сумісництву жінка сама обирає місце роботи, за яким оформляється листок тимчасової непрацездатності. Проте на розмір виплати це не впливає, бо в його розрахунку враховується сумарна зарплата протягом року.Якщо потрібно розрахувати розмір виплати для жінки-підприємниці, враховується розмір ЄСВ, який вона сплачувала протягом останнього року. Мінімальний ЄСВ означає мінімальну виплату.Мінімальну декретну виплату встановлено на рівні однієї мінімальної зарплати. Станом на січень-2023 року це 6700 грн. Максимальна становить 15 мінімальних заробітних плат, тобто 100 500 грн.- 126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після), а у разі ускладнень під час пологів або народження двох або більше дітей – додатково 14 календарних днів;- 180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок, віднесених до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.Лікарняний видається з 30-го тижня вагітності. Але жінки-«чорнобильці» 1-3 категорії можуть оформити лікарняний із 27-го тижня.Допомогу отримують жінки, які працевлаштовані на умовах трудового договору, гіг-контракту або іншого цивільно-правового договору. При цьому до списку також включені жінки, які обрані на посади в органах державного управління всіх рівнів.Також виплати можуть оформити жінки-підприємниці та члени фермерських господарств. У цьому випадку одержувачка не повинна бути особою, що не підлягає соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

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