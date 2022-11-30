На Волині чоловік влетів у припарковану автівку і втік
Сьогодні, 06:00
У Нововолинську поблизу супермаркету «Мікс» невідомий в‘їхав у припаркований автомобіль.
Аварія сталася у суботу, 28-го січня, - пише БУГ.
Як повідомляють очевидці, винуватець втік з місця події.
Автомобіля марки «Опель» від удару відкинуло на пішохідну зону. Пошкоджено задню частину транспортного засобу.
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Аварія сталася у суботу, 28-го січня, - пише БУГ.
Як повідомляють очевидці, винуватець втік з місця події.
Автомобіля марки «Опель» від удару відкинуло на пішохідну зону. Пошкоджено задню частину транспортного засобу.
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