На Волині чоловік влетів у припарковану автівку і втік





Аварія сталася у суботу, 28-го січня, - пише



Як повідомляють очевидці, винуватець втік з місця події.



Автомобіля марки «Опель» від удару відкинуло на пішохідну зону. Пошкоджено задню частину транспортного засобу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську поблизу супермаркету «Мікс» невідомий в‘їхав у припаркований автомобіль.Аварія сталася у суботу, 28-го січня, - пише БУГ Як повідомляють очевидці, винуватець втік з місця події.Автомобіля марки «Опель» від удару відкинуло на пішохідну зону. Пошкоджено задню частину транспортного засобу.

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