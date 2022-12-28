Хорватія передасть генератори для українських шкіл та лікарень

Хорватія передасть генератори для українських шкіл та лікарень
Влада Хорватії прийняла рішення про передачу 1 млн євро програмі ЮНІСЕФ із термінового забезпечення шкіл та лікарень України генераторами.

Про це повідомило міністерство закордонних та європейських справ Хорватії, пише Слово і Діло.

Ці кошти підуть на закупівлю 50 генераторів потужністю 100 кВт – їх передадуть в українські школи та лікарні, щоб забезпечити їхню безперервну роботу при відключеннях електроенергії.

«Хорватія приєднується до глобальної ініціативи щодо безоплатної передачі електрогенераторів для допомоги українцям цієї зими. Хорватія активно та послідовно допомагає Україні у всіх сегментах», – сказав міністр закордонних та європейських справ Гордан Грліч Радман на засіданні уряду у Загребі.

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Теги: Хорватія, генератори
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