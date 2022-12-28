Хорватія передасть генератори для українських шкіл та лікарень





Про це повідомило міністерство закордонних та європейських справ Хорватії, пише



Ці кошти підуть на закупівлю 50 генераторів потужністю 100 кВт – їх передадуть в українські школи та лікарні, щоб забезпечити їхню безперервну роботу при відключеннях електроенергії.



«Хорватія приєднується до глобальної ініціативи щодо безоплатної передачі електрогенераторів для допомоги українцям цієї зими. Хорватія активно та послідовно допомагає Україні у всіх сегментах», – сказав міністр закордонних та європейських справ Гордан Грліч Радман на засіданні уряду у Загребі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Влада Хорватії прийняла рішення про передачу 1 млн євро програмі ЮНІСЕФ із термінового забезпечення шкіл та лікарень України генераторами.Про це повідомило міністерство закордонних та європейських справ Хорватії, пише Слово і Діло. Ці кошти підуть на закупівлю 50 генераторів потужністю 100 кВт – їх передадуть в українські школи та лікарні, щоб забезпечити їхню безперервну роботу при відключеннях електроенергії.«Хорватія приєднується до глобальної ініціативи щодо безоплатної передачі електрогенераторів для допомоги українцям цієї зими. Хорватія активно та послідовно допомагає Україні у всіх сегментах», – сказав міністр закордонних та європейських справ Гордан Грліч Радман на засіданні уряду у Загребі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію