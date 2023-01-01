Президентом Чехії став друг України Петр Павел

Петр Павел. У другому турі йому вдалося обійти колишнього прем'єр-міністра, мільярдера Андрія Бабіша.







За результатами підрахунку, за підсумками другого туру Павел набрав 58,32% або понад 3,3 млн. голосів. Бабіш - 41,67%, за нього проголосували 2,4 млн виборців.



Павел вже заявив, що наступного тижня проведе зустрічі з конституційними чиновниками та найближчими днями підготує програму перших тижнів у президентському кабінеті. Він готовий до діалогу з нинішньою опозицією, якщо вона виступить з конструктивом, а не банальним запереченням влади.



Він також хоче здійснити поглиблену перевірку президентського апарату.



"Однією з причин втрати довіри до всього офісу стало оточення президента", - наголосив він, натякаючи на Мілоша Земана, який за період свого президентства серед іншого пройшов шлях від захисту інтересів Росії в Європі до жорсткої критики військового вторгнення в Україну.



Павел виступає за більш високі податки для багатих і вважає за приклад скандинавські країни. Підтримує одностатеві шлюби та право на усиновлення для ЛГБТ-осіб. Він також обіцяв, що не ветуватиме відповідних законів.



Павел та Україна



Павела називають великим другом України, оскільки він виступає за продовження військової допомоги та збирав для цього кошти з особистої ініціативи.



"Солідарність має бути навіть ціною тимчасового зниження комфорту нашого життя. Війна в Україні - це і наша війна, тому що стосується нас. Ми не є прямим учасником бойових дій, але це не означає, що ця війна не наша. Це війна за майбутнє міжнародних відносин, за майбутнє безпечної Європи", - говорив він на останніх дебатах.



Як голова військового комітету НАТО він відвідував Україну у 2018 році, а також контактував із російським Генштабом з приводу війни на Донбасі. Павел також говорив, що після російської окупації Криму та частини Донбасу західні країни мали допомогти встановити захищені коридори для цивільних, а також критикував Захід за нерішучу відповідь Москві.



На його думку, Росія має програти в Україні, відступити із захоплених після 24 лютого 2022 року територій, після чого Київ міг би вирішити, чи йти на переговори.



"Усі ми хочемо, щоб Росія зазнала поразки в Україні, щоб було відновлено її територіальну цілісність у початкових кордонах, щоб Росія компенсувала збитки, а воєнні злочинці постали перед судом. Питання, що з цього можна досягти. Думаю, успіхом буде відновлення територіальної цілісності України мінімум станом до 24 лютого 2022 року", - говорив Павел.



Він також висловлював сумнів щодо можливості демократичної революції в Росії, оскільки в цій країні немає простору для виникнення справжнього опозиційного руху.



Перемога Павела на виборах важлива і з того погляду, що він обійшов Андрія Бабіша. Останній позиціонував себе як прихильник переговорів з Росією, виступав проти постачання зброї для української армії, а також говорив про "нереальність" вступу України до НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На президентських виборах у Чехії переміг незалежний кандидат. У другому турі йому вдалося обійти колишнього прем'єр-міністра, мільярдера РБК-Україна розповідає, що відомо про обраного президента Чехії і чому його перемога важлива для нашої країни.За результатами підрахунку, за підсумками другого туру Павел набрав 58,32% або понад 3,3 млн. голосів. Бабіш - 41,67%, за нього проголосували 2,4 млн виборців.Павел вже заявив, що наступного тижня проведе зустрічі з конституційними чиновниками та найближчими днями підготує програму перших тижнів у президентському кабінеті. Він готовий до діалогу з нинішньою опозицією, якщо вона виступить з конструктивом, а не банальним запереченням влади.Він також хоче здійснити поглиблену перевірку президентського апарату."Однією з причин втрати довіри до всього офісу стало оточення президента", - наголосив він, натякаючи на Мілоша Земана, який за період свого президентства серед іншого пройшов шлях від захисту інтересів Росії в Європі до жорсткої критики військового вторгнення в Україну.Павел виступає за більш високі податки для багатих і вважає за приклад скандинавські країни. Підтримує одностатеві шлюби та право на усиновлення для ЛГБТ-осіб. Він також обіцяв, що не ветуватиме відповідних законів.Павела називають великим другом України, оскільки він виступає за продовження військової допомоги та збирав для цього кошти з особистої ініціативи."Солідарність має бути навіть ціною тимчасового зниження комфорту нашого життя. Війна в Україні - це і наша війна, тому що стосується нас. Ми не є прямим учасником бойових дій, але це не означає, що ця війна не наша. Це війна за майбутнє міжнародних відносин, за майбутнє безпечної Європи", - говорив він на останніх дебатах.Як голова військового комітету НАТО він відвідував Україну у 2018 році, а також контактував із російським Генштабом з приводу війни на Донбасі. Павел також говорив, що після російської окупації Криму та частини Донбасу західні країни мали допомогти встановити захищені коридори для цивільних, а також критикував Захід за нерішучу відповідь Москві.На його думку, Росія має програти в Україні, відступити із захоплених після 24 лютого 2022 року територій, після чого Київ міг би вирішити, чи йти на переговори."Усі ми хочемо, щоб Росія зазнала поразки в Україні, щоб було відновлено її територіальну цілісність у початкових кордонах, щоб Росія компенсувала збитки, а воєнні злочинці постали перед судом. Питання, що з цього можна досягти. Думаю, успіхом буде відновлення територіальної цілісності України мінімум станом до 24 лютого 2022 року", - говорив Павел.Він також висловлював сумнів щодо можливості демократичної революції в Росії, оскільки в цій країні немає простору для виникнення справжнього опозиційного руху.Перемога Павела на виборах важлива і з того погляду, що він обійшов Андрія Бабіша. Останній позиціонував себе як прихильник переговорів з Росією, виступав проти постачання зброї для української армії, а також говорив про "нереальність" вступу України до НАТО.

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