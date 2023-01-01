29 січня на Волині: гортаючи календар

29 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні свій день народження святкує ексдепутат обласної ради Юрій Гупало.

29 січня відзначається День ветеранів і пенсіонерів пожежної охорони України.

Перші пожежні частини на території нашої держави з'явилися в січні 1841 року. Вони були сформовані на базі Старокиївської пожежної частини. З історичних джерел відомо, що до кінця 1929 року в Києві працювало 9 пожежних частин, на укомплектуванні яких знаходилось 13 автомобілів.

Іменинники цього дня – Максим і Петро.

Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, та зичимо вам щастя, наснаги та сімейного благополуччя.




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Теги: День народження, Луцьк
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