29 січня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні свій день народження святкує ексдепутат обласної ради29 січня відзначається День ветеранів і пенсіонерів пожежної охорони України.Перші пожежні частини на території нашої держави з'явилися в січні 1841 року. Вони були сформовані на базі Старокиївської пожежної частини. З історичних джерел відомо, що до кінця 1929 року в Києві працювало 9 пожежних частин, на укомплектуванні яких знаходилось 13 автомобілів.Іменинники цього дня – Максим і Петро.Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, та зичимо вам щастя, наснаги та сімейного благополуччя.