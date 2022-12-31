Перемоги у спорті та на фронті: Добрі новини від ВолиньPost за 28 січня
Сьогодні, 23:22
Коли в країні – війна, здається, що добро зникло, тож причин для радості немає. Але це не про український народ! Ми продовжуємо всміхатися крізь сльози і радіти здобуткам наших хлопців та дівчат на фронті. Пишатися неймовірними українцями та українками, які невпинно волонтерять.
Тими, хто продовжує працювати, і тими, хто представляє країну на спортивних змаганнях. Усіма. Ми – єдині, і саме через це ми переможемо.
Сьогодні, 28 січня, ми писали про таке:
Польща формує «танкову коаліцію» для підтримки України
Польща продовжує підтримуває Україну, як справжній братній народ. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак офіційно оголосив про формування "танкової коаліції" для підтримки України.
У Володимирі з 1000 жовто-блакитних голубів створили карту України
В коридорі ліцею №3 у Володимирі прикрасили стіну картою України, зіткана з 1000 жовто-блакитних голубів миру. Заповітну тисячу учасники виготовили за місяць та на цьому не зупинились. Відправляли голубів і на передову, аби підтримати наших захисників, а поряд з картою додатково з‘явилося ще два деревця миру.
Польща надасть Україні 60 модернізованих танків окрім раніше обіцяних 14 Leopard
Польща надасть Україні 60 модернізованих танків додатково до обіцяних раніше 14 танків Leopard 2. Нова поставка включатиме 30 танків PT-91 Twardy.
Другокласник з Волині віддав 3 тисячі гривень на тепловізор військовому
Учень 2 класу Шацького ліцею Ярослав Цевух пожертував гроші, які раніше збирав, на тепловізор для військовослужбовця. Ярослав вирішив, що зараз найважливішою є допомога українській армії та перемога у війні. Пишаємося такими дітьми!
ЗСУ відбили 12 атак окупантів
Противник продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках – обороняється.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області.
Воїн Князівської бригади з солодким позивним святкує ювілей
Воїн Князівської 14 ОМБр Олександр з позивним "Батончик" сьогодні, 28 січня, святкує свої 30 років. Вітаємо з 30-літтям! Бажаємо терпіння, згуртованості і здоров'я!
На війні в Україні загинуло 125 510 росіян
Загальні бойові втрати противника на 28.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 125 510 (+800) осіб ліквідовано,
- танків - 3189 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 6344 (+4) од,
- артилерійських систем - 2188 (+8) од,
- РСЗВ - 453 (+1) од,
- засобів ППО - 221 (+0) од,
- літаків - 293 (+1) од,
- гелікоптерів - 284 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+6),
- крилатих ракет - 796 (+0),
- кораблів /катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5027 (+26) од,
- спеціальної техніки - 199 (+0).
Волинянка Богдана Конашук здобула друге «срібло» на чемпіонаті світу
Волинянка Богдана Конашук виборола другу срібну медаль Чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону, який проходив у Швеції. Богдана подолала біатлонну гонку дистанцією 12,5 км. Це вже третя нагорода спортсменки на цих змаганнях. Пишаємось!
Вчителі із села на Волині шиють військову амуніцію
Учительки Борочиченського ліцею від початку повномасштабної війни шиють амуніцію для бійців. Об'єднання волонтерок назвали "Шпильки з Борочич". Шити розпочали з третього дня повномасштабного вторгнення. Спочатку наволочки на подушки. Їх пошили найбільше, півтисячі.
Двоє волинян отримали ключі від квартир завдяки пільговим кредитам
Два сертифікати на отримання квартир від міста вручили ковельчанам на останній сесії міської ради. Одна з них придбана за місцевою цільовою програмою «Житло для молоді на 2022 рік». Як зауважив міський голова Ковеля Ігор Чайка, житло вдалося придбати завдяки частковому співфінансування з місцевого та обласного бюджетів. Нова власниця – ковельчанка Наталія Семенюк.
Друга квартира придбана за програмою надання державного кредиту ВПО та учасникам АТО/ООС відповідно до постанови Кабінету Міністрів.
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Тими, хто продовжує працювати, і тими, хто представляє країну на спортивних змаганнях. Усіма. Ми – єдині, і саме через це ми переможемо.
Сьогодні, 28 січня, ми писали про таке:
Польща формує «танкову коаліцію» для підтримки України
Польща продовжує підтримуває Україну, як справжній братній народ. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак офіційно оголосив про формування "танкової коаліції" для підтримки України.
У Володимирі з 1000 жовто-блакитних голубів створили карту України
В коридорі ліцею №3 у Володимирі прикрасили стіну картою України, зіткана з 1000 жовто-блакитних голубів миру. Заповітну тисячу учасники виготовили за місяць та на цьому не зупинились. Відправляли голубів і на передову, аби підтримати наших захисників, а поряд з картою додатково з‘явилося ще два деревця миру.
Польща надасть Україні 60 модернізованих танків окрім раніше обіцяних 14 Leopard
Польща надасть Україні 60 модернізованих танків додатково до обіцяних раніше 14 танків Leopard 2. Нова поставка включатиме 30 танків PT-91 Twardy.
Другокласник з Волині віддав 3 тисячі гривень на тепловізор військовому
Учень 2 класу Шацького ліцею Ярослав Цевух пожертував гроші, які раніше збирав, на тепловізор для військовослужбовця. Ярослав вирішив, що зараз найважливішою є допомога українській армії та перемога у війні. Пишаємося такими дітьми!
ЗСУ відбили 12 атак окупантів
Противник продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках – обороняється.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області.
Воїн Князівської бригади з солодким позивним святкує ювілей
Воїн Князівської 14 ОМБр Олександр з позивним "Батончик" сьогодні, 28 січня, святкує свої 30 років. Вітаємо з 30-літтям! Бажаємо терпіння, згуртованості і здоров'я!
На війні в Україні загинуло 125 510 росіян
Загальні бойові втрати противника на 28.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 125 510 (+800) осіб ліквідовано,
- танків - 3189 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 6344 (+4) од,
- артилерійських систем - 2188 (+8) од,
- РСЗВ - 453 (+1) од,
- засобів ППО - 221 (+0) од,
- літаків - 293 (+1) од,
- гелікоптерів - 284 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+6),
- крилатих ракет - 796 (+0),
- кораблів /катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5027 (+26) од,
- спеціальної техніки - 199 (+0).
Волинянка Богдана Конашук здобула друге «срібло» на чемпіонаті світу
Волинянка Богдана Конашук виборола другу срібну медаль Чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону, який проходив у Швеції. Богдана подолала біатлонну гонку дистанцією 12,5 км. Це вже третя нагорода спортсменки на цих змаганнях. Пишаємось!
Вчителі із села на Волині шиють військову амуніцію
Учительки Борочиченського ліцею від початку повномасштабної війни шиють амуніцію для бійців. Об'єднання волонтерок назвали "Шпильки з Борочич". Шити розпочали з третього дня повномасштабного вторгнення. Спочатку наволочки на подушки. Їх пошили найбільше, півтисячі.
Двоє волинян отримали ключі від квартир завдяки пільговим кредитам
Два сертифікати на отримання квартир від міста вручили ковельчанам на останній сесії міської ради. Одна з них придбана за місцевою цільовою програмою «Житло для молоді на 2022 рік». Як зауважив міський голова Ковеля Ігор Чайка, житло вдалося придбати завдяки частковому співфінансування з місцевого та обласного бюджетів. Нова власниця – ковельчанка Наталія Семенюк.
Друга квартира придбана за програмою надання державного кредиту ВПО та учасникам АТО/ООС відповідно до постанови Кабінету Міністрів.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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