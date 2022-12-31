Перемоги у спорті та на фронті: Добрі новини від ВолиньPost за 28 січня

Тими, хто продовжує працювати, і тими, хто представляє країну на спортивних змаганнях. Усіма. Ми – єдині, і саме через це ми переможемо.Сьогодні,, ми писали про таке:Польща продовжує підтримуває Україну, як справжній братній народ. Міністр оборони Польщіофіційно оголосив про формування "танкової коаліції" для підтримки України.В коридорі ліцею №3 у Володимирі прикрасили стіну картою України, зіткана з 1000 жовто-блакитних голубів миру. Заповітну тисячу учасники виготовили за місяць та на цьому не зупинились. Відправляли голубів і на передову, аби підтримати наших захисників, а поряд з картою додатково з‘явилося ще два деревця миру.Польща надасть Україні 60 модернізованих танків додатково до обіцяних раніше 14 танків Leopard 2. Нова поставка включатиме 30 танків PT-91 Twardy.Учень 2 класу Шацького ліцею Ярослав Цевух пожертував гроші, які раніше збирав, на тепловізор для військовослужбовця. Ярослав вирішив, що зараз найважливішою є допомога українській армії та перемога у війні. Пишаємося такими дітьми!Противник продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках – обороняється.За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Дружба, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Вугледар і Пречистівка Донецької області.Воїн Князівської 14 ОМБрз позивним "Батончик" сьогодні, 28 січня, святкує свої 30 років. Вітаємо з 30-літтям! Бажаємо терпіння, згуртованості і здоров'я!Загальні бойові втрати противника на 28.01 орієнтовно склали:- особового складу - близько 125 510 (+800) осіб ліквідовано,- танків - 3189 (+7) од,- бойових броньованих машин - 6344 (+4) од,- артилерійських систем - 2188 (+8) од,- РСЗВ - 453 (+1) од,- засобів ППО - 221 (+0) од,- літаків - 293 (+1) од,- гелікоптерів - 284 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+6),- крилатих ракет - 796 (+0),- кораблів /катерів - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5027 (+26) од,- спеціальної техніки - 199 (+0).Волинянка Богдана Конашук виборола другу срібну медаль Чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону, який проходив у Швеції. Богдана подолала біатлонну гонку дистанцією 12,5 км. Це вже третя нагорода спортсменки на цих змаганнях. Пишаємось!Учительки Борочиченського ліцею від початку повномасштабної війни шиють амуніцію для бійців. Об'єднання волонтерок назвали "Шпильки з Борочич". Шити розпочали з третього дня повномасштабного вторгнення. Спочатку наволочки на подушки. Їх пошили найбільше, півтисячі.Два сертифікати на отримання квартир від міста вручили ковельчанам на останній сесії міської ради. Одна з них придбана за місцевою цільовою програмою «Житло для молоді на 2022 рік». Як зауважив міський голова Ковеля, житло вдалося придбати завдяки частковому співфінансування з місцевого та обласного бюджетів. Нова власниця – ковельчанкаДруга квартира придбана за програмою надання державного кредиту ВПО та учасникам АТО/ООС відповідно до постанови Кабінету Міністрів.