Воїн Князівської бригади з солодким позивним святкує ювілей

Воїн Князівської бригади з солодким позивним святкує ювілей
Воїн Князівської 14 ОМБр Олександр з позивним "Батончик" сьогодні, 28 січня, святкує свої 30 років.

Про це розповідають на сторінці бригади у Фейсбук.

Кумедний позивний воїн отримав, як це зазвичай буває, випадково: під час пекельних боїв на Донбасі, і під час контрнаступу на Харківщині Сашко завжди мав у кишені батончики.

В минулому Олександр – прикордонник, учасник АТО, а вже майже рік - воїн Князівської 14 ОМБр.

Олександр знає, що на свій 30-літній ювілей отримає чимало привітань від побратимів. Каже, шкода лише, що найрідніші, дружина Олена і маленький син Денис, вітатимуть на відстані, телефоном...

"Батончики, переконаний Сашко, на святкуванні обов'язково будуть. А от у тому, що вдасться роздобути торт, не впевнений. Та це, обіцяє, вдасться надолужити після Перемоги!" - йдеться у повідомленні.


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Теги: Олександр, Батончик, 14 ОМБр, День народження
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