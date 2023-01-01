Воїн Князівської бригади з солодким позивним святкує ювілей
Сьогодні, 11:03
Воїн Князівської 14 ОМБр Олександр з позивним "Батончик" сьогодні, 28 січня, святкує свої 30 років.
Про це розповідають на сторінці бригади у Фейсбук.
Кумедний позивний воїн отримав, як це зазвичай буває, випадково: під час пекельних боїв на Донбасі, і під час контрнаступу на Харківщині Сашко завжди мав у кишені батончики.
В минулому Олександр – прикордонник, учасник АТО, а вже майже рік - воїн Князівської 14 ОМБр.
Олександр знає, що на свій 30-літній ювілей отримає чимало привітань від побратимів. Каже, шкода лише, що найрідніші, дружина Олена і маленький син Денис, вітатимуть на відстані, телефоном...
"Батончики, переконаний Сашко, на святкуванні обов'язково будуть. А от у тому, що вдасться роздобути торт, не впевнений. Та це, обіцяє, вдасться надолужити після Перемоги!" - йдеться у повідомленні.
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Про це розповідають на сторінці бригади у Фейсбук.
Кумедний позивний воїн отримав, як це зазвичай буває, випадково: під час пекельних боїв на Донбасі, і під час контрнаступу на Харківщині Сашко завжди мав у кишені батончики.
В минулому Олександр – прикордонник, учасник АТО, а вже майже рік - воїн Князівської 14 ОМБр.
Олександр знає, що на свій 30-літній ювілей отримає чимало привітань від побратимів. Каже, шкода лише, що найрідніші, дружина Олена і маленький син Денис, вітатимуть на відстані, телефоном...
"Батончики, переконаний Сашко, на святкуванні обов'язково будуть. А от у тому, що вдасться роздобути торт, не впевнений. Та це, обіцяє, вдасться надолужити після Перемоги!" - йдеться у повідомленні.
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