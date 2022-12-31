Курс валют у Луцьку 28 січня

Курс валют у Луцьку 28 січня
28 січня готівковий курс долара становить 40.35, продають його за 40.50.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 43.50, а продають за – 43.74.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.22, а продають за 9,30.

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Теги: курс валют, Луцьк
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