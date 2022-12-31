Курс валют у Луцьку 28 січня
Сьогодні, 10:00
28 січня готівковий курс долара становить 40.35, продають його за 40.50.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 43.50, а продають за – 43.74.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.22, а продають за 9,30.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 43.50, а продають за – 43.74.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.22, а продають за 9,30.
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