Зеленський розповів, де йдуть найзапекліші бої
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Президент України Володимир Зеленський розповів, що ситуація на фронті залишається дуже складною, зокрема під Бахмутом і Вугледаром Донецької області.
Про це йдеться у цого відеозверненні 27 січня.
За словами президента, російські війська, крім штурму позиції українських військових, цілеспрямовано знищують населені пункти.
"Ситуація на фронті, і зокрема на Донеччині — під Бахмутом і Вугледаром, залишається надзвичайно гострою. Окупанти не просто штурмують наші позиції - вони свідомо і методично знищують ці міста і села навколо них. Артилерія, авіація, ракети. У російської армії немає дефіциту коштів знищення. І зупинити її можна тільки силою. Наші воїни, які тримають оборону на напрямках на Донеччині, – справжні герої. Я дякую кожному з вас, хлопці, за хоробрість", - сказав український лідер.
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Про це йдеться у цого відеозверненні 27 січня.
За словами президента, російські війська, крім штурму позиції українських військових, цілеспрямовано знищують населені пункти.
"Ситуація на фронті, і зокрема на Донеччині — під Бахмутом і Вугледаром, залишається надзвичайно гострою. Окупанти не просто штурмують наші позиції - вони свідомо і методично знищують ці міста і села навколо них. Артилерія, авіація, ракети. У російської армії немає дефіциту коштів знищення. І зупинити її можна тільки силою. Наші воїни, які тримають оборону на напрямках на Донеччині, – справжні герої. Я дякую кожному з вас, хлопці, за хоробрість", - сказав український лідер.
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