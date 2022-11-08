Другокласник з Волині віддав 3 тисячі гривень на тепловізор військовому

Учень 2 класу Шацького ліцеюпожертував гроші, які раніше збирав, на тепловізор для військовослужбовця.Про це повідомляють у Шацькій селищній раді.Школяр з Шацька передав на тепловізійний приціл для українського воїна 3 тисячі гривень, які збирав їна свої дитячі мрії. ЯРослав вирішив, що зараз найважливішою є допомога Українській армії та перемога у війні."Аби віддячити Ярославу за хорошу справу і свідому громадянську позицію, члени добровольчого формування Шацької територіальної громади вирішили подарувати йому павербанк і дитячий квадрокоптер", - повідомили у селищній раді.Збір на тепловізійний приціл (вартість 83 990 грн) для прикордонника з села Світязь, який зараз на передовій в Харківській області, триває.Небайдужі громадяни можуть долучитися і задонатити гроші на картку. Номер картки: 5363 5420 1926 1040 (Сацюк Неля).