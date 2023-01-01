У Києво-Могилянській академії заборонили спілкуватися російською

У Києво-Могилянській академії заборонили спілкуватися російською
У Києво-Могилянській академії заборонили спілкування російською. Правило стосується усіх: викладачів, студентів, адміністрації.

Норму погодили на 40 сесії Академічної конференції університету і прописали у нових Правилах внутрішнього розпорядку вишу, - повідомляє 24 канал.

Голова Наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко зауважив, що війна дуже вплинула на роботу університету.

"Могилянці стали до лав ЗСУ і пішли на передову захищати Україну. На жаль, є і загиблі Герої. Війна скоригувала темп наукових досліджень. Кількість наукових публікацій хоч і зменшилась, але не суттєво. Війна змусила багатьох студентів і викладачів шукати прихистку за кордоном, але не похитнула прагнення Могилянки до розвитку", – зауважив він.

Так, у 2022 році у виші започаткували низку амбітних проєктів, уточнив Зубко. Стратегія розвитку на найближчі роки – ще амбітніша. З планами НаУКМА можна ознайомитись на сайті ЗВО.

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Теги: освіта, Києво-Могилянська академія
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