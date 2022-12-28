Польща надасть Україні 60 модернізованих танків окрім раніше обіцяних 14 Leopard





Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецькі, - пише



В ефірі канадського телебачення CTV в п'ятницю Моравецькі відзначив роль в Польщі у тому, щоб "стати прикладом" для союзників і переконати їх щодо надання танків Україні



Президент України Володимир Зеленський подякував польським колегам та народу Польщі у Twitter.

Дякую @AndrzejDuda, @MorawieckiM, @mblaszczak, @JacekSiewiera і народу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща надасть Україні 60 модернізованих танків додатково до обіцяних раніше 14 танків Leopard 2. Нова поставка включатиме 30 танків PT-91 Twardy.Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецькі, - пише "Голос Америки". В ефірі канадського телебачення CTV в п'ятницю Моравецькі відзначив роль в Польщі у тому, щоб "стати прикладом" для союзників і переконати їх щодо надання танків УкраїніПрезидент України Володимир Зеленський подякував польським колегам та народу Польщі у Twitter.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію