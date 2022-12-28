Польща надасть Україні 60 модернізованих танків окрім раніше обіцяних 14 Leopard
Сьогодні, 06:31
Польща надасть Україні 60 модернізованих танків додатково до обіцяних раніше 14 танків Leopard 2. Нова поставка включатиме 30 танків PT-91 Twardy.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецькі, - пише "Голос Америки".
В ефірі канадського телебачення CTV в п'ятницю Моравецькі відзначив роль в Польщі у тому, щоб "стати прикладом" для союзників і переконати їх щодо надання танків Україні
Президент України Володимир Зеленський подякував польським колегам та народу Польщі у Twitter.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецькі, - пише "Голос Америки".
В ефірі канадського телебачення CTV в п'ятницю Моравецькі відзначив роль в Польщі у тому, щоб "стати прикладом" для союзників і переконати їх щодо надання танків Україні
Президент України Володимир Зеленський подякував польським колегам та народу Польщі у Twitter.
Дякую @AndrzejDuda, @MorawieckiM, @mblaszczak, @JacekSiewiera і народу
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