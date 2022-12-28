Польща надасть Україні 60 модернізованих танків окрім раніше обіцяних 14 Leopard

Польща надасть Україні 60 модернізованих танків окрім раніше обіцяних 14 Leopard
Польща надасть Україні 60 модернізованих танків додатково до обіцяних раніше 14 танків Leopard 2. Нова поставка включатиме 30 танків PT-91 Twardy.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецькі, - пише "Голос Америки".

В ефірі канадського телебачення CTV в п'ятницю Моравецькі відзначив роль в Польщі у тому, щоб "стати прикладом" для союзників і переконати їх щодо надання танків Україні

Президент України Володимир Зеленський подякував польським колегам та народу Польщі у Twitter.
Теги: Україна, танк, Польща
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