В кілька кліків: українці зможуть розмитнити авто в «Дії»

Невдовзі українці зможуть розмитнювати ввезений в країну автомобіль за допомоги застосунку «Дія».Розмитнення авто у кілька кліків в Дії зробить послугу простою та антикорупційною, - повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.З процесу розмитнення повністю виключать людський фактор. Зараз команди підготували зміни до законодавства."Митний збір відбуватиметься за новою системою розрахунку. Вводите у калькуляторі три характеристики — рік авто, тип або об‘єм двигуна чи потужність, якщо маєте електрокар. Далі система автоматично розрахує вартість авто. Наприклад, ви маєте Audi A3 2006 року. На дизелі та з об‘ємом двигуна у 2 літри. За новими правилами заплатите 80 132 грн, замість 143 500 грн", - пояснив мінстр.