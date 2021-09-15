В кілька кліків: українці зможуть розмитнити авто в «Дії»

В кілька кліків: українці зможуть розмитнити авто в «Дії»
Невдовзі українці зможуть розмитнювати ввезений в країну автомобіль за допомоги застосунку «Дія».

Розмитнення авто у кілька кліків в Дії зробить послугу простою та антикорупційною, - повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

З процесу розмитнення повністю виключать людський фактор. Зараз команди підготували зміни до законодавства.

"Митний збір відбуватиметься за новою системою розрахунку. Вводите у калькуляторі три характеристики — рік авто, тип або об‘єм двигуна чи потужність, якщо маєте електрокар. Далі система автоматично розрахує вартість авто. Наприклад, ви маєте Audi A3 2006 року. На дизелі та з об‘ємом двигуна у 2 літри. За новими правилами заплатите 80 132 грн, замість 143 500 грн", - пояснив мінстр.

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Теги: Дія, розмитнення
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