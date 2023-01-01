Польща формує «танкову коаліцію» для підтримки України





Про це міністр оборони Маріуш Блащак написав у твіттері.



"З моєї ініціативи ми ведемо переговори з країнами, які мають танки Leopard 2A4, щоб спільно створити для України коаліцію донорів сучасної бронетехніки", — написав міністр.



Блащак не уточнив, про які країни йдеться, натомість опублікував світлину на тлі національних прапорів, серед яких, зокрема, є прапор Туреччини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Польщі офіційно оголосив про формування "танкової коаліції" для підтримки України.Про це міністр оборонинаписав у твіттері."З моєї ініціативи ми ведемо переговори з країнами, які мають танки Leopard 2A4, щоб спільно створити для України коаліцію донорів сучасної бронетехніки", — написав міністр.Блащак не уточнив, про які країни йдеться, натомість опублікував світлину на тлі національних прапорів, серед яких, зокрема, є прапор Туреччини.

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