Польща формує «танкову коаліцію» для підтримки України

Польща формує «танкову коаліцію» для підтримки України
Міністр оборони Польщі офіційно оголосив про формування "танкової коаліції" для підтримки України.

Про це міністр оборони Маріуш Блащак написав у твіттері.

"З моєї ініціативи ми ведемо переговори з країнами, які мають танки Leopard 2A4, щоб спільно створити для України коаліцію донорів сучасної бронетехніки", — написав міністр.

Блащак не уточнив, про які країни йдеться, натомість опублікував світлину на тлі національних прапорів, серед яких, зокрема, є прапор Туреччини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, Україна, танки, танкова коаліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польща формує «танкову коаліцію» для підтримки України
Сьогодні, 01:15
28 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 27 січня
27 січень, 23:34
Коли і де на Волині відключатимуть світло 28 січня
27 січень, 22:58
У місті на Волині водій зніс електроопору та паркан. ФОТО, ВІДЕО
27 січень, 22:13
Схожі новини
Перші танки Leopard надійдуть до України за три місяці, – міністр оборони Німеччини Перші танки Leopard надійдуть до України за три місяці, – міністр оборони Німеччини
25 січень, 15:30
Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія готові передати Україні танки, – Зеленський Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія готові передати Україні танки, – Зеленський
20 січень, 07:33
Литва і Польща запропонують запровадити ядерні обмеження для Росії Литва і Польща запропонують запровадити ядерні обмеження для Росії
14 січень, 06:31
Польща передасть Україні роту танків Leopard 2 Польща передасть Україні роту танків Leopard 2
11 січень, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Польща формує «танкову коаліцію» для підтримки України
Сьогодні, 01:15
 0
28 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 27 січня
27 січень, 23:34
 0
Коли і де на Волині відключатимуть світло 28 січня
27 січень, 22:58
 0
У місті на Волині водій зніс електроопору та паркан. ФОТО, ВІДЕО
27 січень, 22:13
 0
Медіа
відео
1/8