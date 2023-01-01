Польща формує «танкову коаліцію» для підтримки України
Сьогодні, 01:15
Міністр оборони Польщі офіційно оголосив про формування "танкової коаліції" для підтримки України.
Про це міністр оборони Маріуш Блащак написав у твіттері.
"З моєї ініціативи ми ведемо переговори з країнами, які мають танки Leopard 2A4, щоб спільно створити для України коаліцію донорів сучасної бронетехніки", — написав міністр.
Блащак не уточнив, про які країни йдеться, натомість опублікував світлину на тлі національних прапорів, серед яких, зокрема, є прапор Туреччини.
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Про це міністр оборони Маріуш Блащак написав у твіттері.
"З моєї ініціативи ми ведемо переговори з країнами, які мають танки Leopard 2A4, щоб спільно створити для України коаліцію донорів сучасної бронетехніки", — написав міністр.
Блащак не уточнив, про які країни йдеться, натомість опублікував світлину на тлі національних прапорів, серед яких, зокрема, є прапор Туреччини.
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