Добрі новини від ВолиньPost за 27 січня

У постійній рубриці ми не підбиваємо підсумки дня. Ми нагадуємо лише про добрі новини, яких іноді так бракує у стрічці. Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:Міністерка оборони Канадина брифінгу у четвер, 26 січня, оголосила про передання Україні чотирьох танків Leopard 2.За її словами, Leopard 2 дозволять Україні "звільнити ще більше територій і захистити людей від брутальної російської агресії"."Ці танки готові до бою і будуть передані протягом найближчих тижнів. Ми також розгорнемо певну кількість військовослужбовців Збройних сил Канади для навчання українських солдатів необхідним навичкам із цією технікою у процесі координації із союзниками", - уточнила очільниця канадського Міноборони.За минулу добу Збройні сили України знищили близько 850 загарбників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 124 710 (+850) осіб,• танків ‒ 3 182 (+7) од,• бойових броньованих машин ‒ 6 340 (+6) од,• артилерійських систем – 2 180 (+11) од,• РСЗВ – 452 (+0) од,• засобів ППО ‒ 221 (+1) од,• літаків – 292 (+0) од,• гелікоптерів – 283 (+1) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 941 (+33) од,• крилатих ракет ‒ 796 (+47),• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 5 001 (+15) од,• спеціальної техніки ‒ 199 (+4) од.Нещодавно ТСН розповідала про шістьох діток загиблого героя з Волині. Вони наколядували 2705 гривень - і все передали на ЗСУ. Сюжет про юних благодійників побачив підприємець з Києва і разом з друзями вирішив підтримати діток та їхню маму. Вони анонімно здійснили одну з мрій родини.Це історія про людей, які вміють ставати чарівниками і здійснювати дитячі мрії.подолав більше 400 км , аби привезти родині подарунки."Дуже шкода вашого тата і ми вирішили зробити таку невеличку допомогу",- каже чоловік при зустрічі з родиною.Разом із найстаршим, бо інші дітки відпочивають у таборі, вони вивантажують продукти та смаколики. Та найбільший подарунок чекає у салоні саме на Віталія. Хлопець, який так довго мріяв про нову гітару, розгублений.Навчання за кордоном у престижному коледжі абсолютно безкоштовно для когось звучить як мрія. Хтось скаже, для цього потрібно бути або генієм, або багатієм. Насправді ця думка є хибною, а досягнути такого цілком реально отримавши грант, що буде повністю, або частково покривати витрати на навчання. Тим більше, що під час війни все більше країн та організацій заявляють про готовність прийняти українських студентів.Танкісти волинської бригади імені князя Романа Великого, як ніхто, знайомі з танками «Леопард».«Знайомство» відбулося в Німеччині, під час танкових змагань «Сильна Європа» («Strong Europe Tank Challenge»), де танкісти нашої бригади представляли Збройні Сили України. Адже саме танкісти Князівської ОМБр тричі, в різні роки, ставали переможцями конкурсу на кращий танковий взвод ЗСУ», - розповів командир окремої механізованої бригади імені князя РоманаПолковник наголосив, що танки «Леопард» на озброєнні князівської бригади, стануть однією із запорук нашої Перемоги.Медійниці– 28. Нині вона мешкає у Києві, співпрацює із проєктами «Телебачення Торонто» та Ukraїner, а нещодавно запустила власний – «Дикий Схід». Та ще кілька місяців тому дівчина намагалася вибратися з-під окупації. Зрештою, Юлії вдалося евакуюватися за кордон. Щоправда, виїжджати довелося через Росію…«У лютому я була на Луганщині. У те, що наступ буде, ніхто не хотів вірити. Якщо підсвідомо ми очікували, що Росія захоче окупувати всю Луганську область, то розмови про широкомасштабне вторгнення здавалися маячнею. Я пам’ятаю клоунаду, яку Путін влаштував 21 лютого, визнавши так звану незалежність «Л/ДНР», – пригадує Юлія.Прикордонники Волинського загону примусово посадили безпілотник, яким контрабандисти, ймовірно, незаконно переправляли цигарки до Польщі, та вистежили особу, причетну до оборудки.В Україні формуються перші у світі ударні роти безпілотних літальних апаратів.