На Волині для шістьох дітей загиблого Героя, які усі наколядовані гроші віддали для ЗСУ, благодійники влаштували сюрприз

На Волині для шістьох дітей загиблого Героя, які усі наколядовані гроші віддали для ЗСУ, благодійники влаштували сюрприз
Нещодавно ТСН розповідала про шістьох діток загиблого героя з Волині. Вони наколядували 2705 гривень - і все передали на ЗСУ. Сюжет про юних благодійників побачив підприємець з Києва і разом з друзями вирішив підтримати діток та їхню маму. Вони анонімно здійснили одну з мрій родини.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Це історія про людей, які вміють ставати чарівниками і здійснювати дитячі мрії.

Сергій подолав більше 400 км , аби привезти родині подарунки.

"Дуже шкода вашого тата і ми вирішили зробити таку невеличку допомогу",- каже чоловік при зустрічі з родиною.

Разом із найстаршим Віталиком, бо інші дітки відпочивають у таборі, вони вивантажують продукти та смаколики. Та найбільший подарунок чекає у салоні саме на Віталія. Хлопець, який так довго мріяв про нову гітару, розгублений.
На Волині для шістьох дітей загиблого Героя, які усі наколядовані гроші віддали для ЗСУ, благодійники влаштували сюрприз

"Я вам дуже дякую за цю підтримку і допомогу", - каже схвильований хлопчина.

Уже в хаті він ретельно роздивляється свій подарунок.

"Шестеро діток загиблого воїна заколядували і всі гроші віддали військовим. Коли ми робили про них сюжет, 15-річний Віталій розповів нам про мрію мати нову гітару, на якій зміг би зіграти мелодію, яку вчив для тата. Але так і не встиг цього зробити", - розповіли журналісти ТСН.

Подивившись сюжет, виправити ситуацію взявся підприємець із Києва. Із подарунком на Волинь делегував Сергія.
На Волині для шістьох дітей загиблого Героя, які усі наколядовані гроші віддали для ЗСУ, благодійники влаштували сюрприз

Нарешті Віталій під схлипування мами грає те, що обіцяв татові. Вдвох з батьком вони часто влаштовували посиденьки зі співами. Хлопець пообіцяв, що у їхньому дому знову залунає музика і він заново вчитиметься бути щасливим.

"Дуже дякую тим небайдужим людям, які хочуть моїх дітей хоч чимось порадувати", - не стримує сліз мама Любов.

З виконаною місією бодай трішки ощасливити родину Сергій повертається до Києва. А Віталій хоче дочекатися братів та сестер із табору, аби показати їм гітару і разом заспівати.


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Теги: Волинь, діти, колядування, гроші, загиблий Герой
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