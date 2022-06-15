На Волині для шістьох дітей загиблого Героя, які усі наколядовані гроші віддали для ЗСУ, благодійники влаштували сюрприз





Про це йдеться у сюжеті



Це історія про людей, які вміють ставати чарівниками і здійснювати дитячі мрії.



Сергій подолав більше 400 км , аби привезти родині подарунки.



"Дуже шкода вашого тата і ми вирішили зробити таку невеличку допомогу",- каже чоловік при зустрічі з родиною.



Разом із найстаршим Віталиком, бо інші дітки відпочивають у таборі, вони вивантажують продукти та смаколики. Та найбільший подарунок чекає у салоні саме на Віталія. Хлопець, який так довго мріяв про нову гітару, розгублений.



"Я вам дуже дякую за цю підтримку і допомогу", - каже схвильований хлопчина.



Уже в хаті він ретельно роздивляється свій подарунок.



"Шестеро діток загиблого воїна заколядували і всі гроші віддали військовим. Коли ми робили про них сюжет, 15-річний Віталій розповів нам про мрію мати нову гітару, на якій зміг би зіграти мелодію, яку вчив для тата. Але так і не встиг цього зробити", - розповіли журналісти ТСН.



Подивившись сюжет, виправити ситуацію взявся підприємець із Києва. Із подарунком на Волинь делегував Сергія.



Нарешті Віталій під схлипування мами грає те, що обіцяв татові. Вдвох з батьком вони часто влаштовували посиденьки зі співами. Хлопець пообіцяв, що у їхньому дому знову залунає музика і він заново вчитиметься бути щасливим.



"Дуже дякую тим небайдужим людям, які хочуть моїх дітей хоч чимось порадувати", - не стримує сліз мама Любов.



З виконаною місією бодай трішки ощасливити родину Сергій повертається до Києва. А Віталій хоче дочекатися братів та сестер із табору, аби показати їм гітару і разом заспівати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно ТСН розповідала про шістьох діток загиблого героя з Волині . Вони наколядували 2705 гривень - і все передали на ЗСУ. Сюжет про юних благодійників побачив підприємець з Києва і разом з друзями вирішив підтримати діток та їхню маму. Вони анонімно здійснили одну з мрій родини.Про це йдеться у сюжеті ТСН Це історія про людей, які вміють ставати чарівниками і здійснювати дитячі мрії.Сергій подолав більше 400 км , аби привезти родині подарунки."Дуже шкода вашого тата і ми вирішили зробити таку невеличку допомогу",- каже чоловік при зустрічі з родиною.Разом із найстаршим Віталиком, бо інші дітки відпочивають у таборі, вони вивантажують продукти та смаколики. Та найбільший подарунок чекає у салоні саме на Віталія. Хлопець, який так довго мріяв про нову гітару, розгублений."Я вам дуже дякую за цю підтримку і допомогу", - каже схвильований хлопчина.Уже в хаті він ретельно роздивляється свій подарунок."Шестеро діток загиблого воїна заколядували і всі гроші віддали військовим. Коли ми робили про них сюжет, 15-річний Віталій розповів нам про мрію мати нову гітару, на якій зміг би зіграти мелодію, яку вчив для тата. Але так і не встиг цього зробити", - розповіли журналісти ТСН.Подивившись сюжет, виправити ситуацію взявся підприємець із Києва. Із подарунком на Волинь делегував Сергія.Нарешті Віталій під схлипування мами грає те, що обіцяв татові. Вдвох з батьком вони часто влаштовували посиденьки зі співами. Хлопець пообіцяв, що у їхньому дому знову залунає музика і він заново вчитиметься бути щасливим."Дуже дякую тим небайдужим людям, які хочуть моїх дітей хоч чимось порадувати", - не стримує сліз мама Любов.З виконаною місією бодай трішки ощасливити родину Сергій повертається до Києва. А Віталій хоче дочекатися братів та сестер із табору, аби показати їм гітару і разом заспівати.

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