На Волині для шістьох дітей загиблого Героя, які усі наколядовані гроші віддали для ЗСУ, благодійники влаштували сюрприз
Сьогодні, 10:20
Нещодавно ТСН розповідала про шістьох діток загиблого героя з Волині. Вони наколядували 2705 гривень - і все передали на ЗСУ. Сюжет про юних благодійників побачив підприємець з Києва і разом з друзями вирішив підтримати діток та їхню маму. Вони анонімно здійснили одну з мрій родини.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Це історія про людей, які вміють ставати чарівниками і здійснювати дитячі мрії.
Сергій подолав більше 400 км , аби привезти родині подарунки.
"Дуже шкода вашого тата і ми вирішили зробити таку невеличку допомогу",- каже чоловік при зустрічі з родиною.
Разом із найстаршим Віталиком, бо інші дітки відпочивають у таборі, вони вивантажують продукти та смаколики. Та найбільший подарунок чекає у салоні саме на Віталія. Хлопець, який так довго мріяв про нову гітару, розгублений.
"Я вам дуже дякую за цю підтримку і допомогу", - каже схвильований хлопчина.
Уже в хаті він ретельно роздивляється свій подарунок.
"Шестеро діток загиблого воїна заколядували і всі гроші віддали військовим. Коли ми робили про них сюжет, 15-річний Віталій розповів нам про мрію мати нову гітару, на якій зміг би зіграти мелодію, яку вчив для тата. Але так і не встиг цього зробити", - розповіли журналісти ТСН.
Подивившись сюжет, виправити ситуацію взявся підприємець із Києва. Із подарунком на Волинь делегував Сергія.
Нарешті Віталій під схлипування мами грає те, що обіцяв татові. Вдвох з батьком вони часто влаштовували посиденьки зі співами. Хлопець пообіцяв, що у їхньому дому знову залунає музика і він заново вчитиметься бути щасливим.
"Дуже дякую тим небайдужим людям, які хочуть моїх дітей хоч чимось порадувати", - не стримує сліз мама Любов.
З виконаною місією бодай трішки ощасливити родину Сергій повертається до Києва. А Віталій хоче дочекатися братів та сестер із табору, аби показати їм гітару і разом заспівати.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Це історія про людей, які вміють ставати чарівниками і здійснювати дитячі мрії.
Сергій подолав більше 400 км , аби привезти родині подарунки.
"Дуже шкода вашого тата і ми вирішили зробити таку невеличку допомогу",- каже чоловік при зустрічі з родиною.
Разом із найстаршим Віталиком, бо інші дітки відпочивають у таборі, вони вивантажують продукти та смаколики. Та найбільший подарунок чекає у салоні саме на Віталія. Хлопець, який так довго мріяв про нову гітару, розгублений.
"Я вам дуже дякую за цю підтримку і допомогу", - каже схвильований хлопчина.
Уже в хаті він ретельно роздивляється свій подарунок.
"Шестеро діток загиблого воїна заколядували і всі гроші віддали військовим. Коли ми робили про них сюжет, 15-річний Віталій розповів нам про мрію мати нову гітару, на якій зміг би зіграти мелодію, яку вчив для тата. Але так і не встиг цього зробити", - розповіли журналісти ТСН.
Подивившись сюжет, виправити ситуацію взявся підприємець із Києва. Із подарунком на Волинь делегував Сергія.
Нарешті Віталій під схлипування мами грає те, що обіцяв татові. Вдвох з батьком вони часто влаштовували посиденьки зі співами. Хлопець пообіцяв, що у їхньому дому знову залунає музика і він заново вчитиметься бути щасливим.
"Дуже дякую тим небайдужим людям, які хочуть моїх дітей хоч чимось порадувати", - не стримує сліз мама Любов.
З виконаною місією бодай трішки ощасливити родину Сергій повертається до Києва. А Віталій хоче дочекатися братів та сестер із табору, аби показати їм гітару і разом заспівати.
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