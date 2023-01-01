Сьогодні на Волині – аварійні відключення світла

Сьогодні на Волині – аварійні відключення світла
27 січня НЕК «Укренерго» застосовує графік аварійних вимкнень світла на території Волинської області з 09:03 до отримання окремого розпорядження диспетчера НЕК «Укренерго».

Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".

У зв’язку із паралельним застосуванням графіків погодинного та аварійного відключення тривалість перерв в електропостачанні може змінюватись.

Графіки аварійного відключення (ГАВ) - це не графік із датою і переліком населених пунктів, це перелік ліній електропередач, які підпадають під негайне відключення у разі отримання відповідного розпорядження.

Такі графіки застосовують, коли є дефіцит обсягів виробництва електроенергії і потрібно швидко знизити навантаження на об’єднану енергосистему України за допомогою відключення ліній електропередачі. Їхнє відключення відбувається залежно від величини недостатніх потужностей згідно розпорядження диспетчера НЕК «Укренерго».

Застосовані заходи спрямовані на уникнення хаотичного, некерованого відключення великої кількості споживачів та недопущення виникнення системної аварії.

Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за ПОСИЛАННЯМ.

Інформація у даному розділі актуалізується кожні 30 хвилин.

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Теги: Волинь, світло
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