ЄС пригрозив Білорусі додатковими санкціями у разі прямого залучення до російської війни





Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, пише



"Ми закликаємо білоруську владу утриматися від будь-якої подальшої участі або сприяння незаконній агресивній війні Росії проти України, а також негайно припинити дозволяти використання своєї території у якості майданчика для атак на Україну, що саме по собі є агресією. Білорусь також повинна припинити надавати військову підтримку Росії. Ми ще раз наголошуємо, що подальші дії, зокрема, будь-яка пряма участь білоруських військових у російській агресивній війні, буде зустрінута новими і сильними обмежувальними заходами", - йдеться у заяві.



Також Євросоюз заявив про вимогу, щоб Росія "негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".



Напередодні ЗМІ повідомили, що Європейський Союз підготував новий пакет санкцій проти Білорусі через її роль у підтримці повномасштабного російського вторгнення в Україну.



Запропоновані санкції багато в чому дублюють обмеження, які Євросоюз уже запровадив проти Росії – зокрема щодо експорту ключових технологій та енергетичного сектора.



Як відомо, Росія використала Білорусь як плацдарм для повномасштабного нападу на Україну в лютому 2022 року. Російські війська й техніка продовжують перебувати в країні; крім того, Росія обстрілювала Україну з білоруської території, а збройні сили двох країн регулярно проводять спільні навчання.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь має припинити надавати військову підтримку Росії, а будь-яка пряма участь білоруських військових у російській агресивній війні проти України буде зустрінута "новими і сильними обмежувальними заходами".Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, пише "Європейська правда" "Ми закликаємо білоруську владу утриматися від будь-якої подальшої участі або сприяння незаконній агресивній війні Росії проти України, а також негайно припинити дозволяти використання своєї території у якості майданчика для атак на Україну, що саме по собі є агресією. Білорусь також повинна припинити надавати військову підтримку Росії. Ми ще раз наголошуємо, що подальші дії, зокрема, будь-яка пряма участь білоруських військових у російській агресивній війні, буде зустрінута новими і сильними обмежувальними заходами", - йдеться у заяві.Також Євросоюз заявив про вимогу, щоб Росія "негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".Напередодні ЗМІ повідомили, що Європейський Союз підготував новий пакет санкцій проти Білорусі через її роль у підтримці повномасштабного російського вторгнення в Україну.Запропоновані санкції багато в чому дублюють обмеження, які Євросоюз уже запровадив проти Росії – зокрема щодо експорту ключових технологій та енергетичного сектора.Як відомо, Росія використала Білорусь як плацдарм для повномасштабного нападу на Україну в лютому 2022 року. Російські війська й техніка продовжують перебувати в країні; крім того, Росія обстрілювала Україну з білоруської території, а збройні сили двох країн регулярно проводять спільні навчання.Нагадаємо, що у У Білорусі завершили підготовку мотострілецької дивізії РФ

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