На Волині під час гасіння пожежі врятували жінку

На Волині під час гасіння пожежі врятували жінку
У Нововолинську під час гасіння пожежі бійці ДСНС врятували літню жінку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Повідомлення про пожежу в квартирі на вулиці Княгині Ольги у Нововолинську надійшло до Служби 101 26 січня о 21:52.

Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували жінку 1949 року народження.

Пенсіонерку госпіталізували до Нововолинської центральної міської лікарні з термічними опіками. Її стан важкий.

Горіння ліквідоване. За попередніми даними, до пожежі призвела необережність під час куріння власниці помешкання.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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