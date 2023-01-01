На Волині під час гасіння пожежі врятували жінку
Сьогодні, 09:50
У Нововолинську під час гасіння пожежі бійці ДСНС врятували літню жінку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Повідомлення про пожежу в квартирі на вулиці Княгині Ольги у Нововолинську надійшло до Служби 101 26 січня о 21:52.
Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували жінку 1949 року народження.
Пенсіонерку госпіталізували до Нововолинської центральної міської лікарні з термічними опіками. Її стан важкий.
Горіння ліквідоване. За попередніми даними, до пожежі призвела необережність під час куріння власниці помешкання.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Повідомлення про пожежу в квартирі на вулиці Княгині Ольги у Нововолинську надійшло до Служби 101 26 січня о 21:52.
Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували жінку 1949 року народження.
Пенсіонерку госпіталізували до Нововолинської центральної міської лікарні з термічними опіками. Її стан важкий.
Горіння ліквідоване. За попередніми даними, до пожежі призвела необережність під час куріння власниці помешкання.
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