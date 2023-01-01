На Волині під час гасіння пожежі врятували жінку

У Нововолинську під час гасіння пожежі бійці ДСНС врятували літню жінку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.Повідомлення про пожежу в квартирі на вулиці Княгині Ольги у Нововолинську надійшло до Служби 101 26 січня о 21:52.Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували жінку 1949 року народження.Пенсіонерку госпіталізували до Нововолинської центральної міської лікарні з термічними опіками. Її стан важкий.Горіння ліквідоване. За попередніми даними, до пожежі призвела необережність під час куріння власниці помешкання.