ЗСУ за добу знищили 850 окупантів, гелікоптер і 33 БПЛА





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 124 710 (+850) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3 182 (+7) од,



бойових броньованих машин ‒ 6 340 (+6) од,



артилерійських систем – 2 180 (+11) од,



РСЗВ – 452 (+0) од,



засобів ППО ‒ 221 (+1) од,



літаків – 292 (+0) од,



гелікоптерів – 283 (+1) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 941 (+33) од,



крилатих ракет ‒ 796 (+47),



кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 001 (+15) од,



спеціальної техніки ‒ 199 (+4) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили України знищили близько 850 загарбників.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 124 710 (+850) осіб ліквідовано,танків ‒ 3 182 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 6 340 (+6) од,артилерійських систем – 2 180 (+11) од,РСЗВ – 452 (+0) од,засобів ППО ‒ 221 (+1) од,літаків – 292 (+0) од,гелікоптерів – 283 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 941 (+33) од,крилатих ракет ‒ 796 (+47),кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 001 (+15) од,спеціальної техніки ‒ 199 (+4) од.Дані уточнюються.

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