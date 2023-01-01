ЗСУ за добу знищили 850 окупантів, гелікоптер і 33 БПЛА
Сьогодні, 09:00
За минулу добу Збройні сили України знищили близько 850 загарбників.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 124 710 (+850) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 182 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 340 (+6) од,
артилерійських систем – 2 180 (+11) од,
РСЗВ – 452 (+0) од,
засобів ППО ‒ 221 (+1) од,
літаків – 292 (+0) од,
гелікоптерів – 283 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 941 (+33) од,
крилатих ракет ‒ 796 (+47),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 001 (+15) од,
спеціальної техніки ‒ 199 (+4) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 124 710 (+850) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 182 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 340 (+6) од,
артилерійських систем – 2 180 (+11) од,
РСЗВ – 452 (+0) од,
засобів ППО ‒ 221 (+1) од,
літаків – 292 (+0) од,
гелікоптерів – 283 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 941 (+33) од,
крилатих ракет ‒ 796 (+47),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 001 (+15) од,
спеціальної техніки ‒ 199 (+4) од.
Дані уточнюються.
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