ЗСУ за добу знищили 850 окупантів, гелікоптер і 33 БПЛА

ЗСУ за добу знищили 850 окупантів, гелікоптер і 33 БПЛА
За минулу добу Збройні сили України знищили близько 850 загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 124 710 (+850) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 182 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 340 (+6) од,

артилерійських систем – 2 180 (+11) од,

РСЗВ – 452 (+0) од,

засобів ППО ‒ 221 (+1) од,

літаків – 292 (+0) од,

гелікоптерів – 283 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 941 (+33) од,

крилатих ракет ‒ 796 (+47),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 001 (+15) од,

спеціальної техніки ‒ 199 (+4) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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