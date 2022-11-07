Яке покарання загрожує чоловікам у разі порушення військового обліку





Про це повідомляє організація з безоплатної правової допомоги



Військовозобов’язаний не перебуває на військовому обліку та ухиляється від нього



Якщо ж військовозобов’язаний не перебуває на військовому обліку та ухиляється від нього, то після першого попередження від керівника ТЦК та СП може настати кримінальна відповідальність за статтею 337 Кримінального кодексу.



Важливо, що законодавство не визначає форму відповідного попередження.



У такому разі штраф буде від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 - 8500 гривень). Замість штрафу суд може призначити виправні роботи до одного року.



Військовозобов’язаний порушує правила військового обліку



Військовозобов’язані, які порушують правила військового обліку, притягуються до відповідальності згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Адміністративна відповідальність настає, коли громадянин не виконав свої зобов’язання, що визначені порядком ведення військового обліку, зокрема в додатку № 2, наприклад:



• не з’явився за викликом до військкомату без поважних причин. Йдеться про виклик для уточнення облікових даних, проходження медкомісії;

• не повідомив ТЦК та СП про зміну місця проживання чи облікових даних тощо.



У разі такого порушення під час особливого періоду, який включає воєнний стан, військовозобов’язані повинні сплатити адміністративний штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 - 1700 гривень). Рішення про накладання штрафу приймає керівник ТЦК та СП.



"Хоча варто звернути увагу, що неявку до ТЦК та СП після належного отримання повістки про мобілізацію кваліфікуватимуть як ухилення від мобілізації, що тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до статті 336 Кримінального кодексу і позбавлення волі від 3 до 5 років", - зазначає "Юридична сотня".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неявку до військкомату (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) після належного отримання повістки в Україні кваліфікують як ухилення від мобілізації. Це тягне за собою кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років відповідно до статті 336 Кримінального кодексу.Про це повідомляє організація з безоплатної правової допомоги "Юридична сотня" у фейсбуці.Якщо ж військовозобов’язаний не перебуває на військовому обліку та ухиляється від нього, то після першого попередження від керівника ТЦК та СП може настати кримінальна відповідальність за статтею 337 Кримінального кодексу.Важливо, що законодавство не визначає форму відповідного попередження.У такому разі штраф буде від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 - 8500 гривень). Замість штрафу суд може призначити виправні роботи до одного року.Військовозобов’язані, які порушують правила військового обліку, притягуються до відповідальності згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Адміністративна відповідальність настає, коли громадянин не виконав свої зобов’язання, що визначені порядком ведення військового обліку, зокрема в додатку № 2, наприклад:• не з’явився за викликом до військкомату без поважних причин. Йдеться про виклик для уточнення облікових даних, проходження медкомісії;• не повідомив ТЦК та СП про зміну місця проживання чи облікових даних тощо.У разі такого порушення під час особливого періоду, який включає воєнний стан, військовозобов’язані повинні сплатити адміністративний штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 - 1700 гривень). Рішення про накладання штрафу приймає керівник ТЦК та СП."Хоча варто звернути увагу, що неявку до ТЦК та СП після належного отримання повістки про мобілізацію кваліфікуватимуть як ухилення від мобілізації, що тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до статті 336 Кримінального кодексу і позбавлення волі від 3 до 5 років", - зазначає "Юридична сотня".

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