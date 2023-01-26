Канада передасть Україні чотири танки Leopard 2

Аніта Ананд на брифінгу у четвер, 26 січня, оголосила про передання Україні чотирьох танків Leopard 2.



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"Я оголошую, що Канада надасть Україні чотири основні бойові танки Leopard 2 у найближчі тижні. Це оголошення разом із допомогою наших союзників і партнерів значно допоможе Збройним Силам України в їхній героїчній боротьбі за захист свободи й суверенітету їхньої нації", - сказала Ананд.



За її словами, Leopard 2 дозволять Україні "звільнити ще більше територій і захистити людей від брутальної російської агресії".



"Ці танки готові до бою і будуть передані протягом найближчих тижнів. Ми також розгорнемо певну кількість військовослужбовців Збройних сил Канади для навчання українських солдатів необхідним навичкам із цією технікою у процесі координації із союзниками", - уточнила очільниця канадського Міноборони.



Пояснюючи журналістам рішення передати лише чотири одиниці техніки, Ананд зазначила, що в Канади на озброєнні перебувають 82 танки Leopard 2, не уточнивши, скільки з них готові до бойового застосування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерка оборони Канадина брифінгу у четвер, 26 січня, оголосила про передання Україні чотирьох танків Leopard 2.Про це повідомляє "Європейська правда" "Я оголошую, що Канада надасть Україні чотири основні бойові танки Leopard 2 у найближчі тижні. Це оголошення разом із допомогою наших союзників і партнерів значно допоможе Збройним Силам України в їхній героїчній боротьбі за захист свободи й суверенітету їхньої нації", - сказала Ананд.За її словами, Leopard 2 дозволять Україні "звільнити ще більше територій і захистити людей від брутальної російської агресії"."Ці танки готові до бою і будуть передані протягом найближчих тижнів. Ми також розгорнемо певну кількість військовослужбовців Збройних сил Канади для навчання українських солдатів необхідним навичкам із цією технікою у процесі координації із союзниками", - уточнила очільниця канадського Міноборони.Пояснюючи журналістам рішення передати лише чотири одиниці техніки, Ананд зазначила, що в Канади на озброєнні перебувають 82 танки Leopard 2, не уточнивши, скільки з них готові до бойового застосування.

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