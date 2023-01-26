Канада передасть Україні чотири танки Leopard 2
Сьогодні, 06:00
Міністерка оборони Канади Аніта Ананд на брифінгу у четвер, 26 січня, оголосила про передання Україні чотирьох танків Leopard 2.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Я оголошую, що Канада надасть Україні чотири основні бойові танки Leopard 2 у найближчі тижні. Це оголошення разом із допомогою наших союзників і партнерів значно допоможе Збройним Силам України в їхній героїчній боротьбі за захист свободи й суверенітету їхньої нації", - сказала Ананд.
За її словами, Leopard 2 дозволять Україні "звільнити ще більше територій і захистити людей від брутальної російської агресії".
"Ці танки готові до бою і будуть передані протягом найближчих тижнів. Ми також розгорнемо певну кількість військовослужбовців Збройних сил Канади для навчання українських солдатів необхідним навичкам із цією технікою у процесі координації із союзниками", - уточнила очільниця канадського Міноборони.
Пояснюючи журналістам рішення передати лише чотири одиниці техніки, Ананд зазначила, що в Канади на озброєнні перебувають 82 танки Leopard 2, не уточнивши, скільки з них готові до бойового застосування.
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Про це повідомляє "Європейська правда".
"Я оголошую, що Канада надасть Україні чотири основні бойові танки Leopard 2 у найближчі тижні. Це оголошення разом із допомогою наших союзників і партнерів значно допоможе Збройним Силам України в їхній героїчній боротьбі за захист свободи й суверенітету їхньої нації", - сказала Ананд.
За її словами, Leopard 2 дозволять Україні "звільнити ще більше територій і захистити людей від брутальної російської агресії".
"Ці танки готові до бою і будуть передані протягом найближчих тижнів. Ми також розгорнемо певну кількість військовослужбовців Збройних сил Канади для навчання українських солдатів необхідним навичкам із цією технікою у процесі координації із союзниками", - уточнила очільниця канадського Міноборони.
Пояснюючи журналістам рішення передати лише чотири одиниці техніки, Ананд зазначила, що в Канади на озброєнні перебувають 82 танки Leopard 2, не уточнивши, скільки з них готові до бойового застосування.
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