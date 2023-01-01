Українці зможуть отримувати судові повістки через Viber

Українці зможуть отримувати судові повістки через Viber
Cудові повістки, повідомлення та виклики до суду українці зможуть отримувати у месенджери, зокрема у Viber. Це затверджено наказом Державної судової адміністрації від 23 січня.

Про це повідомив заступник голови ДСА Сергій Чорнуцький, пише Liga.net.

Повістки в першу чергу надсилатимуться на месенджер, а якщо телефонний номер не привʼязаний до нього – то через SMS, як і раніше.

Наразі ДП "Інформаційні судові системи" завершує розробку сервісу для автоматичного надсилання судами повісток у Viber. Сервіс планують впровадити до 10 лютого 2023 року.

За словами Чорнуцького, надсилання повісток та викликів через месенджери дозволить судам заощадити понад 6 млн грн на рік. Вартість однієї надісланої судової повістки через Viber втричі дешевша за надсилання повістки у вигляді SMS-повідомлення.

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Теги: Суд, повістки, Viber, месенджер
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