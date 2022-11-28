Зеленський нагадав Тищенку про рішення РНБО щодо поїздок за кордон. ВІДЕО
Сьогодні, 02:03
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Рада національної безпеки й оборони України обмежила виїзд державних посадовців, народних депутатів та інших представників влади відрядженнями.
Про це йдеться у відеозверненні президента 26 січня, передає "Українська правда".
"На жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув.
Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили.
Інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде.
Я думаю, це справедливо", – сказав Зеленський.
Очевидно, так президент відреагував на скандал із поїздкою депутата його партії Миколи Тищенка до Таїланду.
Перед тим стало відомо, що заступник генпрокурора Олексій Симоненко їздив у відпустку в Іспанію, ще й на "Мерседесі" львівського підприємця і депутата Григорія Козловського.
Тому 23 січня Рада національної безпеки та оборони України вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.
Однак Тищенку це не завадило.
З іншого боку, Кабінет міністрів, імовірно, ще не вніс відповідні зміни до постанови про порядок перетину кордону: на це РНБО відвела 5 днів.
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Про це йдеться у відеозверненні президента 26 січня, передає "Українська правда".
"На жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув.
Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили.
Інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде.
Я думаю, це справедливо", – сказав Зеленський.
Очевидно, так президент відреагував на скандал із поїздкою депутата його партії Миколи Тищенка до Таїланду.
Перед тим стало відомо, що заступник генпрокурора Олексій Симоненко їздив у відпустку в Іспанію, ще й на "Мерседесі" львівського підприємця і депутата Григорія Козловського.
Тому 23 січня Рада національної безпеки та оборони України вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.
Однак Тищенку це не завадило.
З іншого боку, Кабінет міністрів, імовірно, ще не вніс відповідні зміни до постанови про порядок перетину кордону: на це РНБО відвела 5 днів.
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