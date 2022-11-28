Зеленський нагадав Тищенку про рішення РНБО щодо поїздок за кордон. ВІДЕО

Володимир Зеленський наголосив, що Рада національної безпеки й оборони України обмежила виїзд державних посадовців, народних депутатів та інших представників влади відрядженнями.



Про це йдеться у відеозверненні президента 26 січня, передає



"На жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув.



Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили.



Інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде.



Я думаю, це справедливо", – сказав Зеленський.







Очевидно, так президент відреагував на



Перед тим стало відомо, що заступник генпрокурора Олексій Симоненко їздив у відпустку в Іспанію, ще й на "Мерседесі" львівського підприємця і депутата Григорія Козловського.



Тому 23 січня Рада національної безпеки та оборони України вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.



Однак Тищенку це не завадило.



З іншого боку, Кабінет міністрів, імовірно, ще не вніс відповідні зміни до постанови про порядок перетину кордону: на це РНБО відвела 5 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентнаголосив, що Рада національної безпеки й оборони України обмежила виїзд державних посадовців, народних депутатів та інших представників влади відрядженнями.Про це йдеться у відеозверненні президента 26 січня, передає "Українська правда" "На жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув.Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили.Інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде.Я думаю, це справедливо", – сказав Зеленський.Очевидно, так президент відреагував на скандал із поїздкою депутата його партії Миколи Тищенка до Таїланду Перед тим стало відомо, що заступник генпрокурораїздив у відпустку в Іспанію, ще й на "Мерседесі" львівського підприємця і депутатаТому 23 січня Рада національної безпеки та оборони України вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.Однак Тищенку це не завадило.З іншого боку, Кабінет міністрів, імовірно, ще не вніс відповідні зміни до постанови про порядок перетину кордону: на це РНБО відвела 5 днів.

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