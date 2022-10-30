У місті на Волині – пожежа: є постраждала

У місті на Волині – пожежа: є постраждала
Учора, 26 січня, близько 22:00 у Нововолинську на вулиці Княгині Ольги виникла пожежа.

Про це повідомляє БУГ.

Під час гасіння пожежі фахівці ДСНС врятували жінку 1949-го року народження.

Її госпіталізували у Нововолинську центральну міську лікарню з діагнозом термічні опіки І та ІІ ступеня тулуба, кінцівок, голови 50%. Стан постраждалої – важкий.

Імовірна причина пожежі – необережність під час куріння.

У місті на Волині – пожежа: є постраждала

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Теги: Пожежа, Волинь, ДСНС, рятувальники
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