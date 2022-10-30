У місті на Волині – пожежа: є постраждала





Про це повідомляє



Під час гасіння пожежі фахівці ДСНС врятували жінку 1949-го року народження.



Її госпіталізували у Нововолинську центральну міську лікарню з діагнозом термічні опіки І та ІІ ступеня тулуба, кінцівок, голови 50%. Стан постраждалої – важкий.



Імовірна причина пожежі – необережність під час куріння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 26 січня, близько 22:00 у Нововолинську на вулиці Княгині Ольги виникла пожежа.Про це повідомляє БУГ Під час гасіння пожежі фахівці ДСНС врятували жінку 1949-го року народження.Її госпіталізували у Нововолинську центральну міську лікарню з діагнозом термічні опіки І та ІІ ступеня тулуба, кінцівок, голови 50%. Стан постраждалої – важкий.Імовірна причина пожежі – необережність під час куріння.

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