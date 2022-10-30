У місті на Волині – пожежа: є постраждала
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Учора, 26 січня, близько 22:00 у Нововолинську на вулиці Княгині Ольги виникла пожежа.
Про це повідомляє БУГ.
Під час гасіння пожежі фахівці ДСНС врятували жінку 1949-го року народження.
Її госпіталізували у Нововолинську центральну міську лікарню з діагнозом термічні опіки І та ІІ ступеня тулуба, кінцівок, голови 50%. Стан постраждалої – важкий.
Імовірна причина пожежі – необережність під час куріння.
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Про це повідомляє БУГ.
Під час гасіння пожежі фахівці ДСНС врятували жінку 1949-го року народження.
Її госпіталізували у Нововолинську центральну міську лікарню з діагнозом термічні опіки І та ІІ ступеня тулуба, кінцівок, голови 50%. Стан постраждалої – важкий.
Імовірна причина пожежі – необережність під час куріння.
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