Добрі новини від ВолиньPost за 26 січня

Із кожним днем протистояння українці та українки доводять свою міць, злагодженість та стають ще ближчими до перемоги. Сьогодні ворог вкотре завдав масованого ракетного удару, але наша ППО відпрацювала блискавично, тож нас не зламати!Про позитивні новини– у традиційній рубриці.Міністр оборони Норвегіїу середу підтвердив наміри передати Україні танки західного зразка.Грам не уточнив, про яку кількість танків ідеться, але зазначив, що це будуть Leopard 2A4 – та ж модифікація, яку передасть Україні Польща.Упродовж грудня–січня тривали ігри групи «C» чемпіонату України з футзалу серед жінок, у яких виступала жіночі команди з Волині.Серед учасників - збірна жіноча команда ВНУ імені Лесі Українки «Легіон–Університет» під керівництвом тренерата жіноча команда з міста Володимир «Ладомир».За підсумками очних протистоянь і групових поєдинків волинські дівчата пройшли у фінальний етап, де матимуть шанс поборотися за призові місця чемпіонату України з жіночого футзалу.Художник та скульпторз Донеччини в межах проєкту "Космогонія" впродовж години написав картину "Дерево життя". Він уже проводив такі аукціони в Австрії, Німеччині, і картини вдалося добре продавати.Змагалися за придбання "Дерева життя" декілька учасників, починаючи зі стартової ціни в 500 доларів. Останню ставку у розмірі 1 100 доларів зробив анонімний покупець. Усі кошти, виручені за картину, передадуть волонтерам VolWest HUB на виготовлення тактичних медичних засобів для ЗСУ.Україна отримає 10 тисяч терміналів супутникового зв’язку Starlink від Німеччини уже наступного місяця."Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта. 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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 123 860 (+780) осіб,• таків ‒ 3 175 (+14) од,• бойових броньованих машин ‒ 6 334 (+27) од,• артилерійських систем – 2 169 (+15) од,• РСЗВ – 452 (+2) од,• засобів ППО ‒ 220 (+0) од,• літаків – 292 (+2) од,• гелікоптерів – 282 (+1) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 908 (+6),• крилатих ракет ‒ 749 (+0),• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 4 986 (+19) од,• спеціальна техніка ‒ 195 (+1)., яка працює директоркою Сереховичівського ліцею, 25 січня відзначила 60-річчя. Майор Збройних сил Українипривітав маму з ювілеєм в ефірі її улюбленого телеканалу.«Моя мама – це дуже чудова та мила жінка. Романюк Євдокія Лукашівна – це найсвітліша та позитивна людина. Усе найкраще, що можна сказати, це моя мама. Я їй вдячний за виховання, а найбільше – патріотичне виховання, та, звичайно, за життя. За те, що вона в мене є, переживає постійно, телефонує. Відчуваю завжди присутність, це заспокоює. Буває, звісно, що без зв'язку і не з'являюся в мережі, тому відразу чекаю на її дзвінок», – розповів військовослужбовець.Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей."Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати! Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною!" - написав головнокомандувач ЗСУ25 січня на Чемпіонаті світу з лижних перегонів та біатлону у Швеції волинянкаподолала гонку дистанцією 10 км (УОРА) і здобула ще одну перемогу - срібну медаль.Три спеціалізовані санітарні автомобілі придбали за кошти державного бюджету, ще два – за рахунок відповідального бізнесу."Кожна з машин – це практично реанімація на колесах. Усі карети оснащені дефібриляторами, електрокардіографами, пульсоксиметрами, інфузоматами, глюкометрами, стаціонарним обладнанням подачі кисню та портативними апаратами штучної вентиляції легень", - йдеться у повідомленні Волиньради.Станції були придбані в переддень Нового року за 60 000 гривень, які задонатили працівники Служби автомобільних доріг у Волинській області."Такі джерела живлення конче потрібні нашим захисникам, адже в умовах, де відсутнє електропостачання, вони дозволяють підтримувати в зарядженому стані гаджети, від яких залежить ефективність військових. Це мобільні телефони, рації, квадрокоптери, планшети для орієнтації на місцевості та наведення вогню, тепловізори та інші", - йдеться у повідомленні відомства.Допомога становитиме від 425 до 700 євро на місяць протягом 6 місяців. Їх отримають 100 українських родин з центру в Надажині. Там зараз триває реєстрація для участі в програмі. Підтримку отримають ті, хто її найбільше потребує. Розмір виплат залежатиме від площі орендованої квартири: за 1-кімнатну квартиру допомога становитиме 425 євро на місяць, 2-кімнатної – 500 євро на місяць, 3-кімнатної – 700 євро на місяць.