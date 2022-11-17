На Волині колишній сільський голова зізнався, що взяв хабар

На Волині колишній сільський голова зізнався, що взяв хабар
Ексголова Топільненської сільської ради колишнього Рожищенського району Руслан Присяжнюк, якого ще у 2019 році зловили на хабарі 15 тисяч доларів, зізнався у скоєнні злочину. Справа тягнулася три роки і наприкінці 2022-го суд виніс вирок. Посадовця оштрафували.

Відповідний вирок виніс Луцький міськрайонний суд наприкінці 2022 року, пише "Сила правди".

6 липня 2019 року Руслан Присяжнюк зустрівся зі своїм знайомим у Луцьку, в кафе магазину «Салют». Під час зустрічі сільський голова повідомив, що може віддати земельну ділянку площею 1 гектар у селі Михайлин Рожищенського району, а також поклопотати про проведення та реалізацію аукціону щодо передачі чоловіку нерухомого комунального майна. Свої «послуги» він оцінив у 15 тисяч доларів.

Після «успішних перемовин» Руслан Присяжнюк того ж дня зареєстрував у секретаря сільради відповідну заяву про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Оминаючи розгляд заяви на бюджетній комісії, сільський голова самовільно відправив її на розгляд сесії.

Вже за 4 дні протокол сесії, де були винесені питання щодо земельної ділянки та аукціону щодо приміщення школи, був підписаний головою сільради.

16 липня під час особистої зустрічі в ресторані Руслан Присяжнюк отримав несправжніх 5 тисяч доларів першого із трьох запланованих траншів за відповідні рішення сільради та розробку проєкту землеустрою.

На Волині колишній сільський голова зізнався, що взяв хабар


У суді Присяжнюк повністю визнав свою вину та просив суворо не карати.

Суддя Вячеслав Покидюк, з огляду на щире каяття та відсутність обтяжуючих обставин, вирішив призначити зловмиснику штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Імітаційні кошти були знищені, а протокол голосування, рішення сільради, список поіменного голосування залишили в матеріалах кримінального провадження.

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Теги: Руслан Присяжнюк, хабар, суд, Топільне
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