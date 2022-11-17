Де і коли на Волині вимикатимуть світло 27 січня. ГРАФІК

Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь у п‘ятницю, 27 січня, у середньому становить лише 48% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області. Тож, у зв‘язку з цим, «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.Про це «Волиньобленерго» повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці.У структурі нагадують, що ліміт для кожної області визначає НЕК «Укренерго» у випадку, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію, та зважаючи на загальну ситуацію в енергосистемі України.«Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення згідно графіку може здійснюватись на годину раніше від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається», – йдеться у повідомленні.Додають, що у разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за посиланнямЗауважують, що інформація у цьому розділі актуалізується кожні 30 хвилин.Окрім того, у «Волиньобленерго» закликали за можливості самостійно зменшити споживання електроенергії у цей день та підтримати роботу енергосистеми України.Ознайомитись із графіками вимкненьможна за посиланням: