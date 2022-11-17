Де і коли на Волині вимикатимуть світло 27 січня. ГРАФІК

Де і коли на Волині вимикатимуть світло 27 січня. ГРАФІК
Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту на Волинь у п‘ятницю, 27 січня, у середньому становить лише 48% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області. Тож, у зв‘язку з цим, «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.

Про це «Волиньобленерго» повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці.

У структурі нагадують, що ліміт для кожної області визначає НЕК «Укренерго» у випадку, коли споживання є більшим, ніж можливості виробляти та доставляти електроенергію, та зважаючи на загальну ситуацію в енергосистемі України.

«Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення згідно графіку може здійснюватись на годину раніше від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається», – йдеться у повідомленні.

Додають, що у разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за посиланням bit.ly/3WtCrQq

Зауважують, що інформація у цьому розділі актуалізується кожні 30 хвилин.

Окрім того, у «Волиньобленерго» закликали за можливості самостійно зменшити споживання електроенергії у цей день та підтримати роботу енергосистеми України.

Ознайомитись із графіками вимкнень 27 січня можна за посиланням: https://cutt.ly/11YPbRs

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Теги: Світло, варте уваги, графіки відключень
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