Червоний Хрест оплатить оренду житла для 100 родин біженців з України в Польщі





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Оскільки держава не може відшкодовувати біженцям вартість оренди житла, тому вирішила це питання через співпрацю з неурядовими організаціями з відповідними фінансовими можливостями. Після переговорів Міністерства внутрішніх справ та представниками Міжнародного Червоного Хреста вирішили, що біженці отримуватимуть фінансову підтримку на оренду житла в рамках реалізації програми "Притулок" Польського Червоного Хреста.



Допомога становитиме від 425 до 700 євро на місяць протягом 6 місяців. Їх отримають 100 українських родин з центру в Надажині. Там зараз триває реєстрація для участі в програмі. Підтримку отримають ті, хто її найбільше потребує. Розмір виплат залежатиме від площі орендованої квартири: за 1-кімнатну квартиру допомога становитиме 425 євро на місяць, 2-кімнатної – 500 євро на місяць, 3-кімнатної – 700 євро на місяць.



Червоний Хрест також займатиметься пошуком квартир у найближчих околицях, але головне, щоб житло було доступним у ціновому діапазоні і біженці мали можливість продовжувати орендувати таку квартиру навіть після піврічного періоду допомоги.



Реалізація програми має розпочатися найближчим часом, після проведення процедур з реєстрації та верифікації її учасників. Наразі спеціалісти з Fundacji Odbudowy Odpornosci проводять психологічну підготовку біженців, щоб вони могли спокійно покинути центр і стати самостійними. Крім того, коли програма почнеться, спеціальні люди будуть перевіряти, як живуть біженці в нових умовах.



У свою чергу, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації спільно з УВКБ ООН розробляють аналогічну програму допомоги з орендою житла людям, які мають найбільші проблеми із здобуттям незалежності в Польщі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польський Червоний Хрест профінансує оренду житла для 100 українських родин, які наразі перебувають у центрі перебування біженців у місті Надажин під Варшавою.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на РАР , цей пункт – місце колективного розміщення найнижчого стандарту, адже він знаходиться у приміщенні виставкового центру Ptak Warsaw Expo. Зазвичай, тут розміщувалися біженці з України, які тільки-то прибували до Польщі. Вони отримували першу допомогу, продукти та засоби гігієни, а вже за 3-5 днів вирушали далі. Наразі тут перебувають близько 990 людей – в основному тих, хто не може собі порадити – люди похилого віку та люди з інвалідністю.Оскільки держава не може відшкодовувати біженцям вартість оренди житла, тому вирішила це питання через співпрацю з неурядовими організаціями з відповідними фінансовими можливостями. Після переговорів Міністерства внутрішніх справ та представниками Міжнародного Червоного Хреста вирішили, що біженці отримуватимуть фінансову підтримку на оренду житла в рамках реалізації програми "Притулок" Польського Червоного Хреста.Допомога становитиме від 425 до 700 євро на місяць протягом 6 місяців. Їх отримають 100 українських родин з центру в Надажині. Там зараз триває реєстрація для участі в програмі. Підтримку отримають ті, хто її найбільше потребує. Розмір виплат залежатиме від площі орендованої квартири: за 1-кімнатну квартиру допомога становитиме 425 євро на місяць, 2-кімнатної – 500 євро на місяць, 3-кімнатної – 700 євро на місяць.Червоний Хрест також займатиметься пошуком квартир у найближчих околицях, але головне, щоб житло було доступним у ціновому діапазоні і біженці мали можливість продовжувати орендувати таку квартиру навіть після піврічного періоду допомоги.Реалізація програми має розпочатися найближчим часом, після проведення процедур з реєстрації та верифікації її учасників. Наразі спеціалісти з Fundacji Odbudowy Odpornosci проводять психологічну підготовку біженців, щоб вони могли спокійно покинути центр і стати самостійними. Крім того, коли програма почнеться, спеціальні люди будуть перевіряти, як живуть біженці в нових умовах.У свою чергу, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації спільно з УВКБ ООН розробляють аналогічну програму допомоги з орендою житла людям, які мають найбільші проблеми із здобуттям незалежності в Польщі.

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