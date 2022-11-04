У Луцьку завтра, 27 січня, попрощаються з двома Героями

Олександром Нагорним та Іваном Гнатенком.



Про це повідомили у мерії.



Лучанин Нагорний Олександр Васильович (24.07.1988 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 21 травня 2022 року на посаду водія 3 відділення протитанкових керованих ракет взводу протитанкових керованих ракет до складу військової частини.



Мешканець села Шепель Луцької міської територіальної громади Гнатенко Іван Іванович (19.08.1989 року народження) проходив військову службу за контрактом з 19 червня 2020 року.



Відспівування військовослужбовців відбудеться завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 27 січня, у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцямитаПро це повідомили у мерії.Лучанин Нагорний Олександр Васильович (24.07.1988 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 21 травня 2022 року на посаду водія 3 відділення протитанкових керованих ракет взводу протитанкових керованих ракет до складу військової частини. Загинув 18 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Мешканець села Шепель Луцької міської територіальної громади Гнатенко Іван Іванович (19.08.1989 року народження) проходив військову службу за контрактом з 19 червня 2020 року. Загинув 23 січня в районі населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області.Відспівування військовослужбовців відбудеться завтра у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію