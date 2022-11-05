Волинь попрощалася із загиблим воїном Володимиром Степанюком
Сьогодні, 03:13
Учора, 26 січня, Нововолинська громада попрощалася із Героєм, мужнім воїном та гідним сином України – Володимиром Степанюком.
Про це інформує Нововолинська міська рада у фейсбуці.
Від початку повномасштабної війни без вагань став на захист своєї країни. Віддано виконував громадянський обов’язок, до останнього подиху захищав свій народ та Батьківщину.
«На жаль, бій на Донеччині став останнім для солдата. Без сина залишилася мати, без брата - сестри. Люблячого батька більше не побачить дружина та син», – йдеться у повідомленні.
Панахида відбулася біля будинку захисника у Нововолинську. На церемонії прощання була присутня заступниця міського голови Ніна Шумська.
Поховають Володимира сьогодні, 27 січня, у селі Ржищів на Горохівщині, де народився захисник України.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це інформує Нововолинська міська рада у фейсбуці.
Від початку повномасштабної війни без вагань став на захист своєї країни. Віддано виконував громадянський обов’язок, до останнього подиху захищав свій народ та Батьківщину.
«На жаль, бій на Донеччині став останнім для солдата. Без сина залишилася мати, без брата - сестри. Люблячого батька більше не побачить дружина та син», – йдеться у повідомленні.
Панахида відбулася біля будинку захисника у Нововолинську. На церемонії прощання була присутня заступниця міського голови Ніна Шумська.
Поховають Володимира сьогодні, 27 січня, у селі Ржищів на Горохівщині, де народився захисник України.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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