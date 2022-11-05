 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Волинь попрощалася із загиблим воїном Володимиром Степанюком

Волинь попрощалася із загиблим воїном Володимиром Степанюком
Учора, 26 січня, Нововолинська громада попрощалася із Героєм, мужнім воїном та гідним сином України – Володимиром Степанюком.

Про це інформує Нововолинська міська рада у фейсбуці.

Від початку повномасштабної війни без вагань став на захист своєї країни. Віддано виконував громадянський обов’язок, до останнього подиху захищав свій народ та Батьківщину.

«На жаль, бій на Донеччині став останнім для солдата. Без сина залишилася мати, без брата - сестри. Люблячого батька більше не побачить дружина та син», – йдеться у повідомленні.

Панахида відбулася біля будинку захисника у Нововолинську. На церемонії прощання була присутня заступниця міського голови Ніна Шумська.



Поховають Володимира сьогодні, 27 січня, у селі Ржищів на Горохівщині, де народився захисник України.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Володимир Степанюк, прощання, Нововолинськ, втрати Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Україні необхідна далекобійна зброя, – ГУР
26 січень, 11:57
Скільки приватних будинків в Україні знищили росіяни під час повнтомасштабного вторгнення
24 січень, 12:40
Дружина загиблого воїна з Волині просить присвоїти йому звання Героя України
24 січень, 10:20
Путін розпочинає найкривавішу фазу війни, – NYT
23 січень, 12:55
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь попрощалася із загиблим воїном Володимиром Степанюком
Сьогодні, 03:13
Зеленський нагадав Тищенку про рішення РНБО щодо поїздок за кордон. ВІДЕО
Сьогодні, 02:03
У місті на Волині – пожежа: є постраждала
Сьогодні, 01:00
27 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 26 січня
26 січень, 23:33
Схожі новини
У неділю, 6 листопада, у Луцьку прощатимуться із загиблим воїном Денисом Кудрявцевим У неділю, 6 листопада, у Луцьку прощатимуться із загиблим воїном Денисом Кудрявцевим
05 листопад, 2022, 19:25
У Нововолинській громаді попрощалися з Героями У Нововолинській громаді попрощалися з Героями
28 березень, 2022, 20:51
На Волині попрощались із загиблим на Сході бійцем. ФОТО. ВІДЕО На Волині попрощались із загиблим на Сході бійцем. ФОТО. ВІДЕО
13 травень, 2018, 19:23
Волинські рятувальники провідали дітей у лікарні, яких витягнули з крижаної води у Нововолинську. ВІДЕО Волинські рятувальники провідали дітей у лікарні, яких витягнули з крижаної води у Нововолинську. ВІДЕО
24 січень, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь попрощалася із загиблим воїном Володимиром Степанюком
Сьогодні, 03:13
 0
Зеленський нагадав Тищенку про рішення РНБО щодо поїздок за кордон. ВІДЕО
Сьогодні, 02:03
 0
У місті на Волині – пожежа: є постраждала
Сьогодні, 01:00
 0
27 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 26 січня
26 січень, 23:33
 0
Медіа
відео
1/8