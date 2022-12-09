Безперебійна подача тепла: у Володимирі всі котельні працюють на генераторах

Безперебійна подача тепла: у Володимирі всі котельні працюють на генераторах
18 котелень у Володимирі забезпечують теплом 6,5 тисяч абонентів. Під час аварійних або планових вимкнень електроенергії, газові котли перемикаються на генераторне живлення.

Про це розповів Суспільному начальник енергетичної служби комунального підприємства "Володимиртепло" Руслан Корець.

Це забезпечує безперебійну подачу тепла.

Поки немає електропостачання, опалення у домівках володимирчан, закладах бюджетної сфери та комерційних споживачів не зникає. "Середній розхід палива на дизельному генераторі – дев'ять літрів, в залежності від потужностей, бо часом вмикають один котел, а часом два, залежно від температури повітря", – говорить Руслан Корець.

Загалом на котельнях Володимира встановили 17 генераторів потужністю від 168 до п'яти кіловатів. Частково на їх закупівлю виділили гроші з місцевого бюджету. В цілому вартість по генераторах становить шість мільйонів 300 тисяч гривень, – розповів директор комунального підприємства "Володимиртепло" Сергій Коба.

Від листопада минулого року на котельнях Володимира для роботи генераторів використали пального на мільйон гривень, гроші виділили з міського бюджету, – сказав Сергій Коба.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Володимир, котельні, подача тепла, генератор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Безперебійна подача тепла: у Володимирі всі котельні працюють на генераторах
Сьогодні, 07:00
Канада передасть Україні чотири танки Leopard 2
Сьогодні, 06:00
Українці зможуть отримувати судові повістки через Viber
Сьогодні, 04:47
Волинь попрощалася із загиблим воїном Володимиром Степанюком
Сьогодні, 03:13
Зеленський нагадав Тищенку про рішення РНБО щодо поїздок за кордон. ВІДЕО
Сьогодні, 02:03
Схожі новини
Волинське місто отримало генератори для котелень. ФОТО Волинське місто отримало генератори для котелень. ФОТО
09 грудень, 2022, 16:46
Для лікарні на Волині придбають кисневий генератор за 6 мільйонів Для лікарні на Волині придбають кисневий генератор за 6 мільйонів
23 листопад, 2021, 17:17
Дві жіночі команди з Волині – у фіналі Чемпіонату України з футзалу Дві жіночі команди з Волині – у фіналі Чемпіонату України з футзалу
26 січень, 02:17
На Волині буде благодійний показ фільму: збирають кошти на тепловізор На Волині буде благодійний показ фільму: збирають кошти на тепловізор
20 січень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Безперебійна подача тепла: у Володимирі всі котельні працюють на генераторах
Сьогодні, 07:00
 0
Канада передасть Україні чотири танки Leopard 2
Сьогодні, 06:00
 0
Українці зможуть отримувати судові повістки через Viber
Сьогодні, 04:47
 0
Волинь попрощалася із загиблим воїном Володимиром Степанюком
Сьогодні, 03:13
 0
Зеленський нагадав Тищенку про рішення РНБО щодо поїздок за кордон. ВІДЕО
Сьогодні, 02:03
 0
Медіа
відео
1/8