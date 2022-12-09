Безперебійна подача тепла: у Володимирі всі котельні працюють на генераторах





Про це розповів Руслан Корець.



Це забезпечує безперебійну подачу тепла.



Поки немає електропостачання, опалення у домівках володимирчан, закладах бюджетної сфери та комерційних споживачів не зникає. "Середній розхід палива на дизельному генераторі – дев'ять літрів, в залежності від потужностей, бо часом вмикають один котел, а часом два, залежно від температури повітря", – говорить Руслан Корець.



Загалом на котельнях Володимира встановили 17 генераторів потужністю від 168 до п'яти кіловатів. Частково на їх закупівлю виділили гроші з місцевого бюджету. В цілому вартість по генераторах становить шість мільйонів 300 тисяч гривень, – розповів директор комунального підприємства "Володимиртепло" Сергій Коба.



Від листопада минулого року на котельнях Володимира для роботи генераторів використали пального на мільйон гривень, гроші виділили з міського бюджету, – сказав Сергій Коба.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 котелень у Володимирі забезпечують теплом 6,5 тисяч абонентів. Під час аварійних або планових вимкнень електроенергії, газові котли перемикаються на генераторне живлення.Про це розповів Суспільному начальник енергетичної служби комунального підприємства "Володимиртепло"Це забезпечує безперебійну подачу тепла.Поки немає електропостачання, опалення у домівках володимирчан, закладах бюджетної сфери та комерційних споживачів не зникає. "Середній розхід палива на дизельному генераторі – дев'ять літрів, в залежності від потужностей, бо часом вмикають один котел, а часом два, залежно від температури повітря", – говорить Руслан Корець.Загалом на котельнях Володимира встановили 17 генераторів потужністю від 168 до п'яти кіловатів. Частково на їх закупівлю виділили гроші з місцевого бюджету. В цілому вартість по генераторах становить шість мільйонів 300 тисяч гривень, – розповів директор комунального підприємства "Володимиртепло"Від листопада минулого року на котельнях Володимира для роботи генераторів використали пального на мільйон гривень, гроші виділили з міського бюджету, – сказав Сергій Коба.

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