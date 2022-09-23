В Україні створять перші у світі ударні роти БпЛА





Про це 27 січня



Створення ударних рот ухвалив на Ставці Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний.



«Спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України та Держспецзв'язку, в межах проєкту “Армія дронів”, створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами та службами, для повноцінної реалізації проєкту. Це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво БпЛА аби забезпечити ними Сили оборони України», – зазначили у повідомленні.



Вже відібрали професійних військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках.



Додали, що головний партнер з навчання ударних рот військова школа Боривітер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні формуються перші у світі ударні роти безпілотних літальних апаратів.Про це 27 січня повідомили у телеграм-каналі Міністерства оборони України.Створення ударних рот ухвалив на Ставці Головнокомандувач ЗС України генерал«Спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України та Держспецзв'язку, в межах проєкту “Армія дронів”, створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами та службами, для повноцінної реалізації проєкту. Це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво БпЛА аби забезпечити ними Сили оборони України», – зазначили у повідомленні.Вже відібрали професійних військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках.Додали, що головний партнер з навчання ударних рот військова школа Боривітер.

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